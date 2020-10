„Naše výrobní linka v Meziměstí běží na 120 % tak, abychom mohli vykrýt jak běžící zakázky, tak i ty nové. A výrobní kapacitu můžeme ještě navýšit,“ ujišťuje jednatel společnosti Radek Jakubský, který reagoval na na plán vlády koupit 4000 lůžek od jiného výrobce. Firma Linet uvedla, že lůžka musí teprve vyrobit a dodá je až v příštích týdnech. "My jsme na aktuální poptávku schopni reagovat velmi rychle, prakticky ihned," říká Radek Jakubský, jehož firma oslovena nebyla proto se ve čtvrtek ráno obrátil s touto nabídkou přímo na premiéra.

"Pan premiér reagoval vzápětí a během pěti minut odpověděl a začali jsme to řešit. Po obědě jsme posílali nabídku na Správu státních hmotných rezerv a pak jsme ještě v průběhu dne několikrát upřesňovali detaily. Uvidíme jakým způsobem bude stát naši nabídku reflektovat,“ říká Radek Jakubský, který nyní očekává odezvu na předloženou nabídku.

„Důležité je to, že jsme schopni dodávat některá lůžka okamžitě a další stovky v následujících týdnech. Klidně hned dnes můžeme dodat 73 lůžek, v příštím týdnu 124, v následujícím 202, a pak 475 a tak dále,“ konkretizuje ředitel rodinné firmy, která dodává své výrobky do 70 zemí světa. „Požádali jsme naše zahraniční zákazníky, aby posečkali s naším plněním dohodnutých dodávek. Ti nám vyhověli, takže jsme schopni uvolnit část kapacity ihned. Jednali jsme s těmi odběrateli, kde máme větší rozpracované zakázky těsně před expedicí nebo co měly být dodané do konce roku. Jedná se o Litvu, Maďarsko či Slovensko. Do měsíce umíme dodat 900 lůžek, za dalších 14 dní dalších 400 a do února jsme schopni dodat téměř tři tisíce lůžek,“ ujišťuje Radek Jakubský.

Jelikož se jedná o lůžka různých kategorií, tak se liší i jejich cena - ta se pohybuje v rozmezí od 35, 40 tisíc až po 80 tisíc za lůžko na intenzivní péči.Firma svoji produkci vyrábí v Meziměstí, kde aktuálně pracuje přes 160 zaměstnanců ve dvou i třísměnném provozu. Přesto by měla práci i pro více pracovníků.

„Lidé nám chybí obecně, ale nyní, kdy zakázek máme opravdu hodně, tak zaměstnance postrádáme výrazně. Potřebovali bychom aspoň 10 zaměstnanců na pozice svářeč, montér či elektrotechnik,“ říká Radek Jakubský, a doplňuje, že nedostatek zaměstnanců firma řešila na jaře tím, že si „půjčila“ pracovníky z adršpašského Automotive, který v jarní vlně epidemie na čas zastavil výrobu.

Meziměstí je na hranicích s Polskem, tak se nabízí i pohlédnout se u našich severních sousedů. „Před první vlnou jich u nás pracovalo asi 27 Poláků, nyní jich máme o deset méně – to je ten výpadek, který potřebujeme doplnit,“ říká Jakubský, že část z nich se nevrátila z obav, že se opět zavřou hranice a budou tak ohroženy jejich příjmy.

Proma Reha má díky velké poptávce rekordní rok. Za první tři kvartály mají oproti loňsku nárůst zakázek o 76%. Veškerý nárůst ale zahrnuje export, což potvrzují čísla, podle kterých za první tři čtvrtletí letošního roku firma přijala objednávky zhruba za 210 milionů, kdežto vloni za stejnou dobu to bylo 119 milionů korun. „V rámci ČR je to ale na stejné úrovni jako vloni – do konce září jsme přijali objednávky za necelých 40 milionů korun. Zahraniční zákazníci asi neměli tak optimistické scénáře, že je po všem, takže nakupovali a připravovali se, kdežto u nás jarní nízká čísla zřejmě sváděla k tomu, že to bude v pohodě… Bohužel situace je taková jaká je,“ uzavírá Radek Jakubský.