Nemoc se objevila ve dvou komerčních chovech chlumecké firmy Perena v Dobřenicích a Novém Bydžově - Zábědově. V těch se aktuálně nachází v součtu asi 40 tisíc kusů kachen. Jde o vůbec první komerční chovy v Česku, které byly letošní vlnou ptačí chřipky zasaženy. V chovech v posledních dnech došlo k výraznému poklesu snášky a ke zvýšeným úhynům kachen. Zbývající kusy budou v souladu s legislativou utraceny.

Ohnisko okolo farmy Dobřenice bude mít přesah do Pardubického a ohnisko okolo farmy Zábědov do Středočeského kraje. „Státní veterinární správa v souladu s platnou legislativou přijala okamžitě opatření k zamezení dalšího šíření nákazy. Zbývající drůbež v chovu bude utracena, kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. V rámci mimořádných veterinárních opatření bude omezen pohyb drůbeže do a z pásem a provedeny soupisy chovů drůbeže. „Chtěl bych velmi apelovat na chovatele komerčních chovů drůbeže, že striktní dodržování pravidel biologické bezpečnosti je jedinou účelnou ochrannou proti zavlečení této nebezpečné nákazy do chovu, “ zdůraznil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Na přesnější informace od veterinářů zatím čeká starosta Dobřenic Vladimír Gabriel. "Jen v naší obci máme zhruba 40 malochovů drůbeže. Zatím nevíme, zda budou muset být utracené všechny kusy. S vybíjením drůbeže by se podle prvních informací mělo začít v pondělí," řekl Deníku starosta Dobřenic. Veterináři mají na místo dorazit v pátek v jednu hodinu odpoledne.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. Ptačí chřipka se začala šířit po Evropě už koncem loňského roku, kdy se objevila v Nizozemí a Německu. Jde o kmen H5N8, který je velice nakažlivý mezi zvířaty, ale dosud nebyl v Česku naznamenám jeho přenos na člověka. V posledních měsících se nemoc šíří po celé Evropě a nevyhnula se ani České republice. K dnešnímu dni se potvrdil výskyt ptačí chřipky už ve více než polovině všech krajů v České republice.