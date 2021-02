Prvních 124 proočkovaných dávek vykázal kraj podle dat ministerstva zdravotnictví 2. ledna. Od chvíle, kdy se 8. ledna zapojily do očkování i krajské nemocnice, dostávalo vakcínu ve všedních dnech v průměru asi 600 lidí. Vůbec nejvíce lidí, téměř devět stovek, dostalo vakcínu v úterý 26. ledna. V posledních dnech však začal počet denně očkovaných lidí klesat. Vlivem krácení centrálních dodávek bylo nutné zpomalit očkování nových zájemců tak, aby bylo možné přeočkovat druhou dávkou již očkované. Obě dávky dostalo v kraji zatím 2291 lidí.

Zatímco ještě minulý týden převažovalo očkování první dávkou, v posledních dnech jde většina dávek na přeočkování. Například v úterý proočkovali zdravotníci celkem 558 dávek, pouze 81 lidí ale dostalo první dávku vakcíny. Podle hejtmana Martina Červíčka bude podobná situace i v příštích dvou týdnech. „Z důvodu krácení dodávek jsme museli na následující dva týdny zpomalit očkování nových zájemců. Je nezbytné, aby ti, co už byli očkováni, dostali druhou dávku,“ informoval hejtman. Ten předpokládá, že z dodávek, které mají do kraje dorazit během února, připadne asi osm tisíc na očkování nových zájemců. Kromě toho je totiž nutné přeočkovat zhruba 10 tisíc lidí. „Chci proto požádat veřejnost o trpělivost a pochopení. Děláme vše pro to, abychom mohli očkovat co nejvíce zájemců, v první řadě je ale nezbytné, aby vakcínu dostali ti nejohroženější a ti, co dostali už první dávku,“ uvedl Červíček.

Vzhledem k plánovaným počtům dodávek hejtman předpokládá, že až do začátku dubna se bude v kraji očkovat pouze prioritní skupina zdravotníků, rizikových pacientů, klientů a personálu domovů pro seniory a důchodců nad 80 let. Senioři pod 80 let si tak budou muset na vakcínu ještě minimálně dva měsíce počkat.

V porovnáním s ostatními kraji si hradecký region nevede v očkování vůbec špatně. Podle počtu očkování patří do první poloviny. Přesto má před sebou dlouhou cestu. Například ze skupiny seniorů nad 80 let, kterých je v kraji asi 25 tisíc, mají za sebou aspoň první dávku očkování jen čtyři tisíce z nich.