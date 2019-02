Východní Čechy - Vánoční svátky jsou pro nás svátkem klidu, pokoje a obdarovávání. Pod stromeček proto dáváme dárky nejen pro své rodiče, partnery a děti, ale také pro naše domácí čtyřnohé přátele. V tyto dny se jim snažíme přilepšit i nějakou laskominou nebo větší porcí masa. Ale právě tady děláme největší chybu a svým zvířecím miláčkům zaděláváme na pozdější potíže.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Odborníci tvrdí, že nejlepším řešením pro zvířata je, pokud je při vánočních oslavách úplně vynecháme. „Nemají to jako lidé, že by chtěli několikrát do roka něco oslavovat, pro ně je to normální den a úplně jim stačí jejich pravidelná porce oblíbeného krmení," říká vedoucí Záchranné stanice živočichů Zelené Vendolí Josef Zelený.



Majitelům domácích mazlíčků doporučuje, aby svým kamarádům věnovali během vánočních dnů stejnou péči, jako po zbytek roku. „Pokud už jim chceme přilepšit, potom pouze tím na co jsou zvyklé po celý rok. Naprosto nevhodné je dávat kočkám i psům jakékoliv pamlsky nebo salámy. Cukr i sůl jsou pro ně nevhodné, protože ničí ledviny, způsobují zažívací potíže a mohou být příčinou i řady dalších nemocí. Nejhorší ze všeho je čokoláda, která může psa dokonce zabít," vysvětluje Zelený a dodává, že pokud někdo chce dát svému zvířeti nějaký pamlsek, má použít klasický dětský piškot.



Stále pak platí, že úplně nejlepší odměnou pro domácí mazlíčky je čas, který mohou prožít se svým majitelem. Ve svátky tak vezměte své zvířecí druhy na delší procházku, nechte je pobývat ve vaší přítomnosti a hrajte si s nimi. Potom to pro ně budou ty nejhezčí Vánoce.



Ke klasickým předvánočním tématům patří i varování rodičům, aby nepořizovali dětem nevhodné zvířecí dárky. Zvíře není předmět, který by se mohl jen tak někde odložit, když se nehodí. „Tohle je určitě dobré mít na paměti, ale jinak myslím, že jde o zbytečný humbuk. Za celá ta léta, co pracuji se zvířaty, se mi stalo pouze jednou, že se tady zastavila mladá slečna s dotazem, co má dělat s malým psíkem, kterého dostala nevhodným darem pod stromeček. Myslím, že lidé po Vánocích zvířata na ulice nevyhazují, mnohem horší je to po oslavách Silvestra, kdy u nás končí desítky zaběhlých psů vystresovaných petardami a ohňostroji," dodává Zelený.

K tématu, jak ochránit naše čtyřnohé přátele před oslavami spojenými se závěrem roku, se vrátíme v některém z příštích vydání.

René Flášar