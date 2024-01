/FOTO, VIDEO/ Zajímavá muzea, přehrada, divoký vodopád, alpská bobová dráha, park pohádek, pozoruhodné kostely, ale spatřit tu můžete i skokanský můstek nebo Mlýn lásky. Nejen tato lákadla nabízí městečko Karpacz a jeho okolí, které byste našli na polské straně pod nejvyšší českou horou Sněžkou. Ostatně i zdejší příroda Krkonoš skýtá dost atraktivit. A prý tu můžete objevit i místo, kde gravitační zákony nefungují. Pojďte na malou procházku a projížďku sváteční atmosférou dýchající Karpaczí.

Z výletu do polské Karpacze na konci prosince 2023. | Video: Deník/Jana Kotalová

I bez sněhu má polské středisko zimních sportů Karpacz své kouzlo. A zvlášť o zimních svátcích, kdy jeho ulice a prostranství i kostely krášlí vánoční dekorace. A když zrovna nevyrazíte na lyže, v městečku se rozhodně nudit nebudete.

Park pohádek bývá sice přes zimu zavřený, ale zamířit můžete hned do několika muzeí. Třeba ve sklepeních restaurace Dwór Liczyrzepy objevíte Poklady země Juna, expozici představující bohatou sbírku minerálů a drahých kamenů. Děti nadchne Muzeum hraček z celého světa, Soukromé muzeum techniky a budov ze stavebnice Lego i interaktivní expozice Krkonošská tajemství, kde se ponoříte do světa legend a pověstí Krkonoš. Vydat se můžete také Krkonošského multimediálního muzea, Světa železnic nebo do Muzea sportu a turistiky.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Některé další zajímavosti jsme už zmínili, ale narazit na další můžete i při pouhé procházce přímo v ulicích. Pokud sklopíte zrak, v centru poblíž úřadu města neminete na stopy polských přemožitelů hor odlité z bronzu. V ulici Parkowa park lákají k návštěvě plakáty do Historického parku miniatur, nachází se v zahradě hotelu Rezydencja a představuje modelů nejoblíbenějších staveb v Karpaczi - těch, které tu můžeme vidět ještě dnes, i těch, které byste zde hledali už marně. Nejmenší má rozměry 4 m2, největší 28 m2. V létě je park dostupný denně od 9 do 21 hodin. Kdo se ve zdejším hotelu ubytuje, vstup má bezplatný a park si může projít i s průvodcem

My vás však vezmeme do kostela Navštívení Panny Marie z roku 1910, jehož silueta navazuje na barokní tyrolskou architekturu a kromě jeho vnitřního vybavení a zdobeného dřevěného stropu poutají pozornost i zdejší vitráže.

V Krkonoších skončil projekt Zpřístupnění Sněžky za 17,8 mil. Kč bez DPH

Karpacz se přitom pyšní v tomto ohledu i jedním unikátem. Tím je jedinečná památka skandinávské sakrální architektury ze 12. století - kostel Vang. Původně stával v norském městečku Vang u jezera Vangsmjøsen. Časem se však ukázal jako příliš malý a byl prodán.

„Na přání pruského krále Fridricha Viléma IV. jej zakoupil Johan Christian Dahl, významný norský malíř tvořící v Drážďanech. Poté, co byly všechny části kostela zdokumentovány, byl chrám rozebrán a převezen do Berlína. Původně měl být umístěn na Pavím ostrově, avšak na prosbu hraběnky Friederiky Karoliny von Reden z Bukowce ho král věnoval Karpaczi. Do Krkonoš kostel dorazil v roce 1842. Během obnovy byla stavba poněkud upravena. Přibyla kamenná věž, která chrám měla chránit proti krkonošským vichrům. . Dne 28. července 1844 proběhlo slavnostní otevření a vysvěcení kostela, který od té doby nepřetržitě slouží evangelíkům z Karpacze a okolí až dodnes,“ uvádějí webové stránky Karpacze.