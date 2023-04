Zajít si na Plzeň? Návyky českých milovníků piva se mění a podle některých výčepních pijáků plzeňského ubývá. A zdražování nepomáhá. V Královéhradeckém kraji za půllitr obvykle zaplatíte něco přes 50 korun, v Krkonoších plzeňské zdražilo ještě víc.

Natočit skvělou hladinku je kumšt. Za výčepem hradecké hospody Na Hradě to umí Ota Macháček junior. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Etalon české pivní kultury je čím dál dražší. Už loni si museli milovníci plzeňského piva připlatit a dalšímu zdražení se ani letos neubrání řada hospod v Královéhradeckém kraji. Půllitr stojí nejčastěji něco přes 50 korun, v Krkonoších ale klidně i 80.

„Za dobré pivo si ráda připlatím, alespoň jich nevypiju tolik,“ směje se Kateřina v jičínské pivnici U Císaře pána. Na tankové plzeňské pivo si sem ráda zajde, byť se nepovažuje za klasickou pivařku. Zlatavý mok má jednou za čas prostě ráda. „Nikde v Jičíně nekroužkuje tak hezky jako tady,“ prohlíží si svůj půllitr spokojeně mladá žena.

Máme rádi dobré pivo, tak pro to něco děláme, říká hradecký hospodský

Pivnice v centru Jičína nabízí stovku míst a zaměřená je hlavně na štamgasty. „Za poslední rok jsme nadvakrát zdražili celkem o čtyři koruny na dnešních 51 korun. Na léto budeme cenu upravovat také, zřejmě to bude o dvě koruny,“ přiznává Artem Gabriel, ředitel podniku, který nabízí v létě posezení na velké zahrádce.

Podle něj patří podnik k těm levnějším, ale zaměřuje se na to, aby čepoval kvalitní pivo. „Pivnice je situovaná do doby Rakousko-Uherska a k tomu patří neoddiskutovatelně právě tankové plzeňské pivo. Jako doplňkové máme Kozla, snažíme se o velkou výtoč, aby pivo bylo co nejlepší. Štamgasti dobré pivo poznají,“ konstatuje Artem Gabriel.

Restaurace a hospody krachují. Vesnický výčep by mohl obstarat robot

Podle něj se návyky českých pivařů mění a pijáků plzeňského piva ubývá. „Je ale to spíš generační obměna. Mladší generace dnešních třicátníků čtyřicátníků chodí méně, už nemají zažitou klasickou pivní kulturu,“ myslí si šéf jičínského podniku.

V Hradci Králové se chodí na tankové plzeňské pivo Na Hrad. Tradiční hospoda v historickém centru města je zlatavým mokem vyhlášená. Pivo tady čeká na své konzumenty v chlazených tancích, samozřejmostí je chlazené sklo. Jeden půllitr má před sebou i řemeslník Petr. „Chodím sem jednou dvakrát za týden. Pivo je dražší jako všechno ostatní, ale tohle bych si neodepřel,“ směje se spokojeně muž, kterému táhne na padesát.

Restaurace, penzion a bazén. Pivovar ve Smiřicích má projít velkou proměnou

Plzeň z tanku tady dělá kolem 75 procent výtoče. Provozovatel podniku Ota Macháček si neumí představit, že by nabízel jiné pivo. „Poslední dva tři roky to šlo nahoru hodně. Před covidem bylo standardní, že se plzeňské pivo zdražovalo o korunu dvě jednou za dva roky. Před covidem jsme měli půllitr za 42, dnes je to 54 korun,“ vzpomíná Ota Macháček.

Reptání štamgastů

A každé zdražení se neobejde bez reptání štamgastů. „Reagují špatně na jakékoliv zdražení. Snažíme se nedělat skoky. Před covidem jsme reagovali většinou až na druhé zdražení od pivovaru,“ přiznává hradecký hospodský.

Vlajkovou lodí rychnovských restaurací je Hotel April Panorama. Tady pivo nezdražovali dva roky, ale letos se tomu už neubrání. „Budeme měnit stálý jídelníček a s tím zdražíme i pivo. Bude to o koruny, ale ke zvýšení ceny nás nutí inflace,“ krčí rameny provozní Pavla Felcmanová.

Neratovský podsládek: "V téhle profesi je stále co objevovat"

Cenu v hotelové restauraci ve městě pod Orlickými horami drželi dlouho, byť mezitím pivovar zdražil několikrát. „Náklady na energie, plyn nebo vodu rostly všem a my nejsme výjimkou,“ konstatuje provozní.

Současně připomíná, že hotelová restaurace není pivnicí a hosté si dávají plzeňské pivo většinou k jídlu. „Lidé sem chodí na kvalitní jídlo a k němu si rádi dají dobré pivo. Hodně z našich klientů jsou cizinci a někteří chtějí ochutnat regionální pivo, takže nabízíme i Kaštan z rychnovského pivovaru,“ dodává manažerka hotelu.

Asi nejdražší plzeňské pivo nabízí často krkonošské hotely a restaurace. Například hotel Savoy ve Špindlerově Mlýně, tady za půllitr zaplatí hosté 80 korun. Další luxusní hotel v českém Aspenu, jak se někdy Špindlu honosně přezdívá, Central nabízí půllitr za 79 korun.