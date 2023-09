Regionální den železnice v Trutnově nabídne i jízdy parních vlaků

Neděle 17. září bude na Trutnovsku ve znamení oslav Regionálního dne železnice. Hlavním dějištěm se od 9 do 16 hodin stane trutnovské depo, kde si návštěvníci prohlédnou výstavu železničních vozidel, a to včetně nových jednotek RegioFox a RegioPanter. Tyto moderní vlaky už v průběhu příštího roku výrazně omladí vozový park v Královéhradeckém kraji. Fanoušci historické dopravy se svezou parním vlakem, který ráno vyrazí z Hradce Králové do Trutnova a během dne pak zajede do Vrchlabí a Červeného Kostelce.

Regionální den železnice v Trutnově nabídne jízdy parních vlaků i prezentaci moderních jednotek | Foto: Archiv