Z největších krajských investic bude například pokračovat rekonstrukce dvojky mezi Libranticemi a Libřicemi za zhruba 150 milionů korun. O deset milionů méně má pak stát oprava takzvaných polských mostů v Krkonoších.

Na jediné přístupové cestě do Špindlerova Mlýna se má začít pracovat v dubnu a hotovo má být do začátku zimy. Řidiči tak musí počítat s kyvadlovou dopravou. „Postaví se nejdřív provizorní mosty, provoz bude částečně vedený po stávajících mostech,“ vysvětluje technicko-obchodní náměstek Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

Na Náchodsku začne také stavba přeložky silnice z Bělovsi do Velkého Poříčí.

Hejtmanství letos plánuje celkem 57 investic do silnic, některé zahájí, v jiných bude pokračovat. Celkem je to víc než 100 kilometrů silnic a k tomu opravy 34 mostů. Na Jičínsku to bude 15 investic, Hradecku 12, na Trutnovsku a Náchodsku po 10 a na Rychnovsku 5 a stavby v rámci průmyslové zóny Kvasiny. K tomu se upraví 12 nebezpečných míst v kraji.