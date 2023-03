„Vyhledáváme nejvýhodnější nabídky od našich dodavatelů, ale současně musíme klást důraz na kvalitu. Je to docela složité, co se týče třeba cen ovoce a zeleniny, abychom plnili spotřební koš, který je dán,“ přiznává vedoucí školní jídelny Základní školy v Třebechovicích pod Orebem Jana Řehořová.

Dražší školní obědy? Kvůli šetření je rodiče dětem neodpírají, tvrdí Luboš Zajíc

Děti si zde mohou vybrat ze dvou jídel. Nejvíc se tady potýkají s cenami ovoce, zeleniny, ale také třeba masa. „Hodně jsme vařili ze zvěřiny, kterou mají naše děti rády. Dřív jsme na ni vyšetřili jednou za čtvrt roku, v současné době na to nemáme,“ říká vedoucí jídelny.

Podobné je to u ryb. Ty musí mít děti na talíři nejméně dvakrát do měsíce. „Za současných cen si nemůžeme dovolit třeba lososa. Místo toho vaříme jídla z levnější tresky, tilápie nebo štikozubce. Jejich cena ale šla také nahoru,“ krčí rameny Řehořová.

Radši jsem koupila flašky než jídlo. Pomohla terapie, říká alkoholička z Hradce

Kvůli inflaci musela jediná třebechovická základka zvýšit ceny obědů už na začátku školního roku. Od loňského září tak rodiče platí podle věku dítěte za oběd od 21 do 33 korun. „Zdražovali jsme v září o jednu až čtyři koruny podle věku strávníků. Zatím se zdražovat nechystáme. Počkáme ještě dva měsíce a pak uvidíme, jak se budou ceny dál vyvíjet,“ říká ředitelka ZŠ Třebechovice pod Orebem Milada Franková.

Třebechovická školní jídelna vaří pro 600 dětí, ale i pro místní školku. Také rodiče předškoláků si připlatí. „Zdražili jsem i svačinky pro děti do školky. Přesnídávky o dvě koruny a svačinu o korunu. S negativními reakcemi jsem se nesetkala, rodiče vidí, jak potraviny zdražují, a situaci chápou,“ dodává Franková.

Nejlepším Městem pro byznys v kraji je Nová Paka, v závěsu je Hradec a Dobruška

„Pro nás to za obě děti znamená zhruba stovku měsíčně navíc. To zas není nějaká hrůza, když vidím, jak zdražilo jídlo v krámech,“ myslí si maminka Zuzana, která si přišla do školy pro mladší dceru. „Určitě o odhlašování obědů neuvažujeme, i po zdražení jsou ty ceny nízké a dětem tady chutná,“ dodává mladá žena.

Ceny jsou v Třebechovicích hluboko pod stropem, který od února zvýšilo ministerstvo školství právě v reakci na inflaci. Pro děti na prvním stupni o 8 korun na maximální cenu 47 korun. Pro starší děti se horní hranice zvedla o 9 na 50 korun za oběd.

S rostoucími cenami potravin bojují i školy v Hradci Králové. V září zvedla ceny o tři koruny i ta největší ZŠ Štefánikova, kam chodí 900 žáků. Za oběd tady zaplatí rodiče podle věku dítěte od 31 do 35 korun. „To zdražení není tak vysoké díky tomu, že jsme velká jídelna s velkými objemy zboží. Proto se nám dodavatelé snaží udělat slušné ceny,“ vysvětluje ředitel školy Roman Polda.

VIDEO: Chatové osady v kraji se mění, trempy střídají zájemci o bydlení u měst

I tady ale řeší náklady školní jídelny každý měsíc. „To, co vybereme od rodičů, dáme do potravin. Pokud bychom na obědy dopláceli, museli bychom zdražit,“ říká Polda. Podle něj má ale růst cen surovin i pozitivní dopady.

„Tato krize nás přivedla k pestřejšímu jídelníčku. Některé věci se dají alternovat a naše kuchařky jsou velmi kreativní a podle mé zkušenosti vaří velmi dobře,“ dodává ředitel největší hradecké základní školy.