Dokážou si Češi svoji alkoholovou libůstku na měsíc odepřít? I o tom je akce Suchej únor, která s mediální podporou Deníku odstartuje už tuto sobotu. Loni se do akce zapojilo šest procent dospělé populace, což představuje skoro půl milionu lidí.

A letos? Deník se na motivaci lidí zeptal přímo „sušičů“, kteří hodlají nepít a přihlásili se na internetových stránkách projektu. „Letos jsem se rozhodla sušit už od 1. ledna. Po loňské zkušenosti se Suchým únorem jsem se na to vlastně dost těšila, tak proč si to neprodloužit. Je to pro mě výzva a pevně doufám, že mě tentokrát ty dva měsíce opravdu utvrdí v tom, že není nutné pít, aby se člověk bavil, uvolnil a tak,“ popisuje Soňa Tišnovská, která se ale jinak alkoholu nezříká.

„Přijde kamarádka, dáme si víno. Jdeme do hospůdky, dám si pivo. Jsem nemocná, dám si svařák. Takže vlastně velké uvědomění, že piji denně,“ popisuje. Odráží se to podle ní i v peněžence. „V průměru 2500 až 3000 měsíčně to klidně můžou být, což je šílené,“ odhaduje Soňa.

Podobně to vidí i další lidé, kteří se letos hodlají zapojit. „Můj vztah k alkoholu je kladný. Dřív, to bylo o kvantitě, teď už je to spíš o kvalitě. rád si dám dobré víno, tvrdý alkohol už nepiju vůbec, pivo příležitostně,“ říká jeden z letošních účastníků Jaroslav Poplužník. Kolik přesně ušetří, nechce odhadovat. „Kvůli tomu to nedělám,“ zdůrazňuje.

Osmý ročník

Suchej únor pořádá už osmým rokem iniciativa Liga otevřených mužů (LOM). Odborné partnerství akci poskytuje mimo jiné Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ), Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a další instituce.

„Poslední srovnávací studie Světové zdravotnické organizace (2018) nás ve spotřebě alkoholu na hlavu zařadila na třetí místo na světě,“ říká psycholog Ladislav Csémy z NÚDZ. Zmiňovaných 14,4 litru čistého lihu (nejvíce ve formě piva a vína) se přitom různě „dělí“ mezi muže a ženy. „Poměr ve spotřebě mezi muži a ženami zůstává zhruba 4:1, to je 23,2 litru u mužů a 6,1 litru u žen,“ popisuje Ladislav Csémy.

„V podstatě každý sedmý dospělý člověk, kterého potkáte v tramvaji nebo na ulici, je zralý na konzultaci s adiktologem,“ říká profesor Michal Miovský z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Suchej únor umožňuje účastníkům dát si na měsíc od alkoholu odstup a díky tomu mohou poznat, jak moc své pití ovládají a jak moc alkohol ovládá je. Podle zahraničních výzkumů po této zkušenosti zvolní s alkoholem až 60 % lidí. U nás pokles spotřeby tři měsíce po akci udávalo 52 procent lidí.

„Účastníci Sucháče se mohou registrovat k výzvě na stránkách www.suchejunor.cz, pořídit si 29denní SÚrvival kit – originální balíček pro přežití a svou registrací podpořit kampaň a další dobročinné projekty. Opět máme připravenou facebookovou skupinu pro sušiče a také pár novinek. Například mapu kaváren a restaurací, kde je dobře i na suchu,“ uzavírá Josef Petr, ředitel LOMu.