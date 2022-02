Velké naděje se upírají hlavně k léku Paxlovid. Primářka Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka v Praze Hana Roháčová Deníku řekla, že i v současné době, kdy tento lék zatím není dispozici, je covidové pacienty čím léčit. „V současné době tu máme pouze variantu omikron, která se u většiny lidí projevuje v lehké formě. Těch, kteří mají jiné problémy a onemocnění u nich může probíhat těžce, je minimum,“ podotkla. Pro ně mají v nemocnicích k dispozici Remdesivir, což je virostatikum. Případně podávají také lék s účinnou látkou Molnupilavir.

Dostatek léků Deníku potvrdil též přednosta Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové Petr Prášil. „K dispozici máme Remdesivir a Molnupilavir. Tyto léky jsou na skladě,“ uvedl.

Podle Roháčové nyní nemá smysl spekulovat, zda vznikne či se sem dostane nějaká jiná varinta covidu, která by případně změnila situaci, jež je nyní příznivá. Omikron se u většiny lidí projevuje jako katar horních cest dýchacích, který je běžným a rozšířeným infekčním onemocněním, zvládnutelným v domácím prostředí.

Léky i u praktiků

Lidem, kterým by hrozily komplikace, mohou pomoci i obvodní lékaři. „Rizikovým pacientům, kteří splňují indikační kritéria, praktičtí lékaři vystavují speciální žádanku, na níž si mohou ve vybraných ústavních lékárnách vyzvednout antivirotikum Lagevrio (s účinnou látkou Molnupilavir). To by mělo snižovat riziko těžkého průběhu. Podle nám dostupných informací aspoň o třicet procent,“ uvedla pro Deník praktická lékařka ze středočeské obce Lety Michaela Formánková.

Paxlovid, který je zatím obklopen mlčením, je podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv určený k léčbě covidu u dospělých, u nichž je zvýšené riziko závažného průběhu, ale nevyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem. Užívat jej lze jen na lékařský předpis.

První tableta by měla být podána co nejdřív po stanovení diagnózy. Nejpozději však do pěti dnů od začátku příznaků onemocnění. Jako každý lék může mít i nežádoucí účinky. Mezi nejčastější patří poruchy chuti, průjem, bolest hlavy a zvracení.

Čím se léčí omikron

Nemocnice mají pro léčbu omikronu k dispozici:



Remdesivir - Virostatikum vyvinuté k léčbě infekcí způsobených viry ebola a marburg. Účinné je i proti jiným virům včetně koronavirů.



Lagevrio (s účinnou látkou Molnupiravir) - Antivirotikum podávané proti těžkému průběhu covidu, mohou jej předepisovat i praktičtí lékaři.



Léky, které budou dostupné v budoucnu:



Paxlovid - Je určen k domácí léčbě covidu u dospělých, u nichž je zvýšené riziko závažného průběhu, ale nevyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem.



Evusheld - Česko vyjádřilo zájem také o deset tisíc dávek léčivého přípravku Evusheld, obsahujícího monoklonální protilátky, které pomáhají při jiných variantách covidu.