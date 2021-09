Na půl lžičky medu padne jeden včelí život, je to ale oběť, která se rozhodně vyplatí. Med má blahodárné účinky na naše střeva, nervy a může pomoci zahojit i odřené koleno. A podle čeho poznáte ten kvalitní? Krystalizuje.

V České republice je skoro 50 tisíc drobných včelařů, a proto jsme zemí s největším počtem včelařů v poměru k rozloze. Proto není divu, že med a jeho využití nejen v kuchyni, ale i v lidovém léčitelství u nás má svou tradici.

Jenom pro představu, ke vzniku jednoho gramu medu je potřeba, aby včela navštívila přibližně sedm tisíc květů, a za svůj život jedna včela vyprodukuje asi polovinu čajové lžičky medu. Je tedy zřejmé, že med je potravina nejen dobrá a zdravá, ale také vzácná.

Vědci zjistili, že med obsahuje antioxidanty, které příznivě působí proti stresu i rakovině tlustého střeva. Kromě toho jeho konzumace zvyšuje množství probiotických bakterií ve střevech a tím i obranyschopnost organismu. Zlepšuje trávení a dokonce snižuje hladinu škodlivého cholesterolu v krvi. Laboratorně byly prokázány účinky proti mnoha druhům bakterií a virů.

Med má i protiplísňové účinky, působí proti různým druhům kvasinek. Při kožním podání má také antiseptické účinky a působí podobně jako peroxid vodíku. Známé jsou případy, kdy se obvazy napouštějí medem a přikládají se na rány, které se špatně hojí, nebo dokonce na popáleniny.

Med se nekazí

Pokud je med správně vyzrálý a skladovaný, má v podstatě neomezenou trvanlivost. Je to způsobeno vysokým obsahem cukru, nízkým podílem vody a jeho již zmíněnými antibakteriálními účinky. Jestliže je tedy med skladován při teplotě do 25 °C, v temnu, nebo mimo přímé sluneční světlo, a je uchováván v uzavíratelném obalu, opravdu se nemůže zkazit.

Protože med je zdravější než cukr - kvalitní med obsahuje kromě cukrů také enzymy, vitamíny a minerály a díky obsahu jednoduchých cukrů je snadno stravitelný - používá se například při nachlazení. Nejčastěji si ho zamícháme do horkého čaje s citronem. Rozšířeným mýtem je představa, že v horkém čaji med ztrácí své léčivé účinky. Je sice pravda, že je-li med vystaven dlouhodobému zahřívání při vysokých teplotách, snižuje se jeho kvalita a přichází hlavně o enzymy, ale horký čaj mu neublíží. Stejně tak použijeme-li med při vaření či pečení, jeho kvalita zůstane skoro stejná.

Špatnou zprávou je, že ačkoliv je med zdravější než cukr, zuby se po něm kazí stejně. Mohou za to glukóza a fruktóza, které jsou v medu obsaženy.

A jak poznáte kvalitní med? Rozhodně nemusí být čirý a tekutý. Jeho přirozenou vlastností je totiž krystalizace. Doba, za kterou med zkrystalizuje, se liší podle druhu medu, například medovicové medy krystalizují později. Každopádně krystalizace je jednou ze známek kvality medu. Barva medu nemá žádný vliv na jeho kvalitu.

Rozdíl v barevnosti medů je dán zdrojem snůšky a tím, zda se jedná o světlý med květový nebo medovicový, který je zpravidla tmavší.

„Názvy medů jsou dané normou. Kromě květových jsou ještě medovicové medy, ty vznikají tak, že včely sbírají medovici, tedy rostlinnou šťávu z listů a jehličí, kterou produkují třeba mšice. Říká se mu také lesní med, ale na etiketě by oficiálně mělo být uvedeno medovicový,“ vysvětluje včelař Petr Cihlář.

A pokud si med pořídíte přímo od včelaře, máte velkou šanci, že si kupujete kvalitu.

Co dělat, když vás bodne včela



Zdravý dospělý člověk, který netrpí alergií, by měl snést 200 včelích žihadel, aniž by utrpěl nějakou újmu na zdraví, ale alergikovi stačí žihadlo jedno, aby byl v ohrožení života. Normálními reakcemi na žihadlo, které by vás tedy neměly vyděsit, jsou zarudnutí, otok, bolest a potom i svědění v místě bodnutí.



Jako první pomoc se doporučuje rychle odstranit žihadlo z rány vyškrábnutím nehtem, tak aby nedošlo ke zmáčknutí jedového váčku a tím k vymáčknutí celého jeho obsahu do rány. Na místo bodnutí můžete přiložit octový obklad nebo rozkrojenou cibuli. Ke zmírnění reakce je možné použít také med.