Místo, aby „klasicky“ rozřízl břicho od shora až dolu, postačí mu jen pět až sedm malých vpichů, do nichž zavede nástroje. Díky takovému miniinvazivnímu zákroku je pak celková rekonvalescence pacienta po složitém zákroku daleko rychlejší. Mimo jiné téměř nehrozí kýla, která jinak trápí až 30 procent pacientů po „otevřené“ operaci.

V Česku jsou robotické cévní operace dostupné jen v Nemocnici Na Homolce. „Je pravda, že jediné pracoviště u nás, kde se operují velké tepny pomocí robota, je stále jen v Praze, to ale neznamená, že je to výsada pro Pražáky! My přijímáme k náročným cévním výkonům pacienty bez ohledu na to, odkud jsou. Na místě bydliště opravdu nezáleží, jen na diagnóze. Každý pacient, kterého kdekoli v Čechách či na Moravě lékař indikoval k operaci břišní aorty, nás může oslovit s dotazem, zda by v jeho případě byla vhodná robotická operace,“ apeluje profesor Štádler.

Ten dnes patří k absolutní světové špičce cévní robotické chirurgie a jezdí vyučovat kolegy do USA, Asie či Indie.

Také na Homolce museli v uplynulých měsících utlumit operace kvůli koronaviru. Teď se snaží dohnat, co mohou. Na pacienty profesor Štádler apeluje, aby nic neodkládali. Zvláště pokud mají výduť břišní aorty, ale i další nemoci. „Pacientům s poruchou prokrvení dolních končetin může při odkladu péče hrozit amputace a pacientům s postižením krčních tepen pak cévní mozková příhoda,“ upozorňuje Štádler.