Samotný pot žádnou vůni nemá. Teprve když ho začnou rozkládat bakterie, přirozeně žijící na kůži, objeví se typický zápach. Je samozřejmostí, že obzvlášť v létě chceme mít po ruce účinnou první pomoc. Něco, co zabrání pocení, případně přehluší nepříjemný odér rozkládajícího se potu. Po čem nejlépe sáhnout, než se dostaneme do vytoužené sprchy?

Deodoranty hlavně osvěží

Pokud bychom od nich čekali, že nás zbaví pocení a nehezkých vlhkých skvrn na oblečení, budeme čekat marně. Dokážou se však vypořádat se zápachem. Velké potní žlázy, které máme třeba v podpaží, mají více alkalické pH, a tak se zde bakterie, jimž vadí kyselé prostředí, lépe množí. A s radostí se pustí do rozkládání potu. „Moderní deodoranty dokážou regulovat kožní mikroflóru v místě aplikace, a tím brání rozkladné činnosti bakterií. Významně tak přispívají k omezení nepříjemného zápachu,“ říká docentka Jarmila Rulcová, vedoucí lékařka dermatologického centra SynCare v Brně.

Jak stoupá trend návratu k přírodě, volí lidé stále více i přírodní deodoranty. V nich například jeden z nejstarších českých vyrobců přírodní kosmetiky Nobilis Tilia využívá organicky vázaný zinek, který nebrání přirozené funkci pokožky a má silné antimikrobiální a zklidňující účinky. Oblíbené v přírodních deodorantech jsou éterické oleje: citrusový olej, olej z růže damašské a především šalvějový olej, který zklidňuje pokožku a má prokázané účinky na zmírnění projevů pocení. Čím vyšší je tělesná námaha a s ní spojená tělesná teplota, tím víc se éterické oleje nanesené na kůži uvolňují a překrývají zápach potu.

Antiperspiranty potlačí tvorbu potu

Antiperspiranty na rozdíl od deodorantů potlačují pocení tím, že stáhnou vývody malých potních žláz. V podstatě zablokují potní žlázy, a tím zásadně omezí tvorbu potu i následného pachu. „Toho dosahujeme nejčastěji pomocí solí hliníku, ale lze na to jít i jinak a využívat soli zinku, které pot vážou na svém povrchu a mají také deodorační vlastnosti,“ říká doktorka Rulcová a vyvrací i argumenty, že když bráníme pocení, tělu škodíme. Omezení pocení pomocí antiperspirantů v typických oblastech, v podpaží, na krku a případně v tříslech, nemá podle ní žádný negativní zdravotní účinek, protože plocha s dočasně omezeným pocením je velmi malá.

Existují názory, že hliníkové sloučeniny aplikované na kůži mohou způsobovat rakovinu. Lékárnice Pavla Horáková z Lekarna.cz ale upozorňuje, že pro to nemáme žádné důkazy: „O účincích hliníkových solí a parabenů se vedou diskuse již několik let a proběhly i lékařské studie, třeba od amerického Národního ústavu pro výzkum rakoviny z let 2002–2006. Studie neprokázaly, že by používání antiperspirantů a deodorantů mělo vliv na vznik rakoviny prsu.“

Přírodní i extra silná ochrana

Kdo chce mít jistotu, že bojuje proti potu bez hliníku a jiných nežádoucích chemických látek, může sáhnout po přírodních antiperspirantech. K potlačení tvorby potu slouží v tomto případě prášek z plavuně, hydrogenuhličitan sodný známý jako jedlá soda, prášek z dřevěného uhlí nebo křemičitan hořečnatý. Ty umějí absorbovat veškerou přebytečnou vlhkost, kterou tělo během dne uvolňuje.

Na našem trhu se nabízí i několik značek vysoce účinných antiperspirantů, které jsou navrženy pro osoby s výjimečnou potřebou ochrany proti pocení. Sloučeniny, které v nich zajišťují po jedné aplikaci až několikadenní zabránění pocení a tím i zápachu, jsou obvykle na bázi chloridu hliníku.

V diskusích na internetu si někteří lidé stěžují, že je aplikace antiperspirantů na kůži pálí, jiní jsou ale spokojení. „Tím, že se přípravky nanášejí do podpaží, kde je vlhký uzavřený prostor, stoupá riziko dráždění. Jmenovat ale konkrétní látku, která by v kosmetických prostředcích dráždění způsobovala, není možné,“ říká dermatoložka. Každý člověk prostě reaguje jinak a je třeba si vyzkoušet, co komu vyhovuje.

Nadměrné pocení může být nemoc

Nadměrné pocení se nejčastěji projevuje na dlaních, chodidlech, v podpaží, na čele nebo zátylku. „Je to nejen tělesně obtěžující, ale často společensky handicapující, ať už jde o podání upocené ruky, obavy z mokrých kruhů na košili, nebo rizika zápachu. Mnohdy nejde o reakci na teplo, ale o hyperaktivitu nervového systému. Problém u nadměrného pocení, takzvané hyperhydrózy, obvykle není dobře řešitelný pomocí antiperspirantů, většinou se vyskytuje již od puberty a může přetrvávat po celý život,“ říká dermatolog Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology.

V případě, že se člověk potí celkově, může se jednat o příznak onemocnění, měl by se tedy vypravit k lékaři na vyšetření. Nadměrné pocení celého těla může značit třeba chorobu štítné žlázy, cukrovku nebo chronickou infekci. Zvláště noční pocení, které vyžaduje výměnu ložního prádla, bývá varovným příznakem nádorového onemocnění. A v některých případech stojí za celkovým pocením také užívané léky nebo alkohol.

Botox dá nervům stopku

Velmi dobrou, dlouhodobou a spolehlivou alternativu používání antiperspirantů nabízí botulotoxin. Ten zabrání přenosu vzruchů z nervových vláken na potní žlázy. Botox dermatolog aplikuje pomocí tenkých jehliček v hustotě přibližně jeden vpich na 1 cm². Používá se do oblasti podpaží, dlaní nebo plosek chodidel. Účinek nastupuje pozvolna, projeví se za dva až deset dnů, následně přetrvává až dvanáct měsíců.

„Nadměrné pocení v podpaží je poměrně častý jev, který nesouvisí s potřebou ochlazovat organismus, ale spíše s neúměrnou reaktivitou nervového systému. Pro pacienty s tímto problémem se jedná o nepříjemný estetický a společenský problém, jehož odstraněním se výrazně zlepší kvalita jejich života. Tělo si dokáže poradit s ochlazováním organismu pocením na jiných částech těla. Botulotoxin využíváme v dávkách, které nejsou pro organismus toxické, “ říká doktor Kučera.

Místo chemie působí elektřina

Nadměrné pocení, především v oblasti dlaní a nohou, pomáhá léčit i iontoforéza. Tato bezpečná a bezbolestná procedura je založená na malém kontrolovaném množství elektrického proudu v kombinaci s působením vody. Provádí se tak, že pacient položí dlaně či plosky nohou do vody, kam je zaveden za pomoci speciálního přístroje elektrický proud mírné intenzity, který proniká do kůže. První výsledky přicházejí po jednom až třech týdnech používání iontoforézy a vydrží až několik měsíců. Zpočátku je nutné jít na zákrok třikrát až čtyřikrát do měsíce. Později se metoda znovu aplikuje, až když se pocení začne vracet. Iontoforéza není vhodná pro těhotné ženy či kardiaky.

Chirurgie jen výjimečně

Pro nejzávažnější formy nadměrného pocení, které nelze zlepšit jinými léčebnými metodami, je určené chirurgické přerušení nervů ovládajících potní žlázy – takzvaná endoskopická transthorakální sympatektomie. Při tomto zákroku se provede chirurgické odnětí nervu, jenž dává z mozku signál k tvorbě potu. Lékaři ale takový zákrok provádějí jen výjimečně, protože má řadu potenciálních komplikací, jako je vznik brnění končetin, pneumotorax nebo propuknutí nadměrného pocení na dalších částech těla.

Jak se vyhnout zapaření kůže?

Pocení na intimních místech, jako jsou třísla nebo oblast pod prsy, ale také v kožních záhybech u obézních lidí, způsobuje leckdy nepříjemnou zapářku kůže. Co s tím? Podle dermatoložky Jarmily Rulcové by lidé měli ohrožená místa na těle udržovat co nejvíce suchá a volná. V teplých dnech a při fyzické námaze je důležité vzdušné oblečení, případně opakovaná sprcha s dokonalým, ale šetrným vysušením. Pokud se přesto projeví podráždění kvůli intenzivnímu pocení, pak je navíc třeba zabránit vzájemnému tření kůže v místě postižení, která se tak ještě víc dráždí. Vzniká tu riziko sekundární infekce, ať už bakteriální, nebo mykotické.