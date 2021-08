„Bylo mi čerstvých 29 let. Jednoho pátečního večera jsem si náhodou v prsu nahmátla bouličku a hned v pondělí jsem zašla ke svému gynekologovi. Ten mě se slovy, že to v mém věku určitě není nic vážného, chtěl poslat domů. Trvala jsem ale na vyšetření, a tak mě nakonec poslal do mamologické poradny. Po ultrazvuku a následné biopsii mi paní doktorka sdělila, že se bohužel jedná o agresivní karcinom prsu," začíná své vyprávění Petra.

Po částečné operaci prsu nastoupila Petra na léčbu chemoterapií, z níž - jak sama přiznává - měla asi největši strach a obavy.

Počty:



* Nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u českých žen.



* Každoročně je v Česku diagnostikováno 7 tisíc nových případů.



* Podle lékařů je zhruba pět až deset procent případů rakoviny prsu spojeno se zděděnou genetickou mutací.



* Karcinom prsu postihuje stále častěji i ženy mladší 45 let – na vině jsou mimo jiné narůstající věk prvního těhotenství, ale také dřívější odhalení nemoci.

"V průběhu chemoterapií mi občas dobře nebylo, čekala jsem to ale daleko horší. K biologické léčbě jsem indikována nebyla. S nástupem na chemoterapii jsem si vzala v práci neschopenku. Bylo mi doporučeno z úst lékařů, že by bylo lepší během léčby zůstat doma. V soukromém životě to občas bylo náročné, ale přítel, rodina a kamarádi mi moc pomohli a podrželi mě. Možná hlavně tím, že nikdo z nich nikdy nedal přede mnou najevo, že to nemusí dopadnout dobře. A reakce okolí, když už to někdo věděl, byly až na pár výjimek přirozené a normální," popisuje Petra.

I když po chemoterapii bylo vše na dobré cestě, genetické výsledky situaci změnily. Potvrdily totiž mutaci genu BRCA 1. U většiny zhoubných nádorů lékaři nevědíí, proč vznikají. U rakoviny prsu a vaječníku hraje svou úlohu dědičnost, a to právě mutace genu BRCA 1. Proto následovala okamžitá oboustranná mastektomie, včetně odebrání uzlin, a hormonální léčba.

"Teď to je už 5 let od diagnózy. Občas mám strach, že se nemoc vrátí a pravdou je, že stále probíhá hormonální léčba a mám za sebou také tři plastické operace. Nejdůležitější je se nevzdat, vstát, když vás něco srazí k zemi. Život za to určitě stojí. A to radím i ostatním ženám. A také to, aby poslouchaly své tělo a hlídaly si prsa," uzavírá Petra.

Co je rakovina prsu?

* Rakovina prsu je způsobena růstem rakovinných buněk v prsní tkáni. U žen bývá nejčastější, ale objevit se může i u mužů. Mezi nejčastější symptomy patří bulka, zatvrdnutí či ztuhnutí části prsu, krvavý výtok z bradavky nebo změny ve velikosti, tvaru a vzhledu prsu.

* V počátečních stadiích je nádor většinou tak malý, že se nedá nahmatat a je viditelný pouze na snímku z mamografu. Čím dříve je rakovina diagnostikována, tím se zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti léčby.

* Inovativní léky proti karcinomu prsu dnes dokážou působit na jednotlivé části specifické pro nádorové buňky. Studie Inovace pro život ukázala, že prevence, inovativní postupy a inovativní léky pomohly prodloužit život pacientek ve všech stadiích onemocnění.

* Rakovina prsu je dnes diagnostikována v časnějších stadiích než dříve, a to především díky vysoce výkonnému programu screeningu tohoto onemocnění. Biologická léčba se soustřeďuje do komplexních onkologických center. Díky vysoce specializované péči klesá nutnost dlouhodobé hospitalizace. Pomoc můžete najít u Aliance žen s rakovinou prsu.

Tip pro zdraví: Samovyšetření prsou



Před zrcadlem si zkontrolujte, zda vaše prsa vypadají stejně jako minule. Zvedněte ruce nad hlavu a podívejte se znovu. Sledujte, zda nemají jiný tvar, velikost, jinou barvu kůže nebo jinou strukturu. Na prohmatání prsou používejte konečky prstů. Nejprve jimi zakružte povrchově a potom trochu do hloubky. Nezapomeňte i na podpaží a prostor kolem klíční kosti.



Prsa vyšetřujte vždy opačnou rukou – pravou rukou levý prs a naopak. Metodu je dobré opakovat vsedě i vestoje a nakonec na boku vleže. Nezapomeňte zkontrolovat bradavky, zda nedošlo ke změně tvaru či barvy. Samovyšetření opakujte pravidelně každý měsíc.



Pokud jste nahmatali bulku s nepravidelnými okraji kdekoliv v prsu či v podpaží nebo jste si všimli zarudnutí, otoku kůže, nehojícího se vředu nebo čehokoli neobvyklého, nemusíte hned panikařit! Ne vždy to znamená něco hrozného, ale je vhodné navštívit co nejdříve lékaře.

Názor odborníka: doc. MUDr. Jana Prausová, Phd., MBA (předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP)

Základem terapie karcinomu prsu jsou tři léčebné modality: chirurgie, radioterapie a farmakoterapie. Farmakoterapie, dnes indikovaná u pacientů s karcinomem prsu, je stále chemoterapie, dále je zde léčba biologická, terčová nebo cílená a nově také imunoterapie. Terčová, biologická nebo cílená léčba je skutečně směrována na konkrétní struktury buňky nebo tkáně. Tudíž nepůsobí tak toxicky na zdravé buňky a tkáně. Imunoterapie nastartuje nebo odbrzdí přirozeně kontrolovanou imunitu vlastní organismu a nastartuje ji proti cizorodým nádorovým buňkám.