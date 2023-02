"Předpokládáme, že s nastávající dovolenkovou sezonou jich bude přibývat. I v tomto druhém případu poškozeného 41letého muže kontaktovala přes WhatsApp osoba, která vystupovala jako personál hotelu, kde měl přes booking.com zarezervovaný pobyt. Psala anglicky a nabízela možnost zajištění parkovacího místa a následně zaslala požadavek na potvrzení platební karty," popsala případ policejní mluvčí Iva Kormošová.

Kyberkriminalita v hradeckém kraji bují. Lidé loni přišli o 166 milionů

Zaslaná e-mailová zpráva přitom vypadala velmi věrohodně jako od společnosti booking.com. Muže proto ani nenapadlo, že by něco nebylo v pořádku. Dotyčná osoba znala jeho e-mail, kam a kdy jede a bylo v něm uvedeno i číslo rezervace jeho pobytu.

"Kvůli rezervaci částky za pobyt vyplnil na stránce, která se opětovně tvářila jako od společnosti booking.com, požadované údaje z platební karty a úkon potvrdil. Podezření pojal až v okamžiku, když byl opětovně informován, že potvrzení platební karty neproběhlo a měl postup zopakovat, byť mu peníze z účtu byly odepsány. Kontaktoval přímo hotel, kde mu sdělili, že má vše v pořádku zarezervované a žádné údaje o platební kartě po něm nepožadovali. Nahlídnutím do internetového bankovnictví zjistil, že z jeho účtu odešlo téměř 20 tisíc korun na zahraniční účet," uvedla dále Kormošová.

Uživatelé platebních karet a internetového bankovnictví, buďte při jejich používání velmi obezřetní! Nikomu nesdělujte přístupová hesla, údaje z platební karty, potvrzovací kódy a čtěte pozorně potvrzovací sms klíče. Při opakovaných výzvách k zadání bankovních údajů je třeba vždy ověřit, zda skutečně komunikujete s tím, kdo by to mohl po vás požadovat. Pokud nejste schopni si to ověřit, úkon neprovádějte a proveďte ho až tehdy, kdy jste si opravdu jisti. Při potvrzování plateb a uvádění údajů nikdy nespěchejte a úkony provádějte v klidu a ne pod tlakem. Nikdy nemůžete vědět, s kým jednáte. Zda třeba někde neunikly vaše údaje, nebo nedošlo k neoprávněnému přístupu do počítačového systému. Uvědomte si, že pokud peníze odejdou na zahraniční účet, už je pravděpodobně nikdy neuvidíte.

V tomto konkrétním případě je jediný správný postup, než v odkazu vyplníte údaje, ověřit si jakýmkoliv způsobem požadavek u konkrétního hotelu, kde máte provedenou rezervaci.