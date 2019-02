To je nejnovější případ, který se odehrál ve čtvrtek v noci na hranicích, a je typický pro drogovou scénu na Trutnovsku. V lékárnách u našich severních sousedů se totiž stále dají snadno sehnat léky, z kterých se vyrábí drogy. A to i přesto, že Polsko začalo předloni prodej volných léků regulovat. „Ta opatření nejsou dostačující. Lidé si stále mohou koupit v tamních lékárnách bez předpisu denně krabičku léků. Nikdo jim ale nekontroluje občanku, takže mohou chodit opakovaně nebo navštívit více lékáren,“ řekl vrchní komisař trutnovské policie Pavel Horný.



Ve čtvrtek celníci u zadrženého pašeráka našli za sedadlem spolujezdce ukryté dvě kartonové krabice s 1300 tabletami léku Apselan, jenž je drogově závislými zneužíván k výrobě pervitinu. Podobných případů bylo loni víc. „Celníci v minulém roce odhalili téměř 19 tisíc tablet léků zneužívaných k výrobě drog,“ uvedla mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová.



Policie loni vyšetřovala v trutnovském okrese 62 trestných činů v souvislosti s drogami, což je o šest víc než v předchozím roce. Povedlo se odhalit i místa, kde se pěstuje konopí. Například v Mladých Bukách, kde si šestatřicetiletý muž vybudoval „indoor“ pěstírnu v pronajatém bytě. „Při domovní prohlídce bylo zajištěno téměř dvacet rostlin konopí, a vybavení pro jeho pěstování,“ oznámil ředitel trutnovské policie Pavel Škandera.



Podařilo se také chytit obchodníky s drogami. Nejznámějším loňským případem bylo zadržení dvou dealerů pervitinu ve Dvoře Králové nad Labem. Policie u nich doma našla 200 gramů pervitinu. „Starší z dealerů pervitin vyráběl, prekurzory pro jeho výrobu dovážel z Polska, drogu distribuoval, a obchodoval i s marihuanou. Mladší pervitin distribuoval, navíc obchodoval s konopím a extází,“ připomněl Škandera.



Také ve čtvrtek celníci našli u zadrženého řidiče drogy. V kapsách u vesty měl 8,7 gramů pervitinu, 4,8 gramů marihuany a 3 tablety extáze. „S hotovými drogami se obchoduje u nás i v Polsku. Výroba a distribuce pervitinu je pro některé finančně velmi lukrativní,“ konstatoval Škandera.



Drogovou kriminalitu už několik let řeší specializovaný Toxi tým. Jeho součástí jsou i trutnovští specialisté. „Problematika není jednoduchá na dokumentování všech vazeb, kontaktů, způsobu výroby drog nebo získávání prekurzorů,“ dodal ředitel trutnovské policie Pavel Škandera.