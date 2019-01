Hradec Králové - Na pět let do vězení s dohledem poslal včera krajský soud Romana Hamana z Hradce Králové.

Na pět let do vězení s dohledem poslal 6. srpna krajský soud Romana Hamana z Hradce Králové. | Foto: DENÍK/David Taneček

Podle rozhodnutí senátu se dvaačtyřicetiletý muž jako bývalý správce konkurzní podstaty společnosti W–Betonsystem Hradec Králové, a poté i jako vedoucí pracovník obchodních společností pewag Vamberk a Řetězárna Česká Třebová, dopustil zpronevěry v celkové výši přes 12,5 milionu korun. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný, státní zástupce i zmocněnkyně poškozených společností si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.



Podle obžaloby Haman jako správce konkurzní podstaty královéhradecké společnosti W–Betonsystem v letech 2005 až 2007 vybral z jejího účtu v hotovosti přes 10 milionů korun, z nichž podstatnou část použil pro svou potřebu. Věřitelům společnosti nezaplatil jejich pohledávky a způsobil jim tak škodu v celkové výši nejméně 6,1 milionu korun.



Podobným způsobem se Haman obohacoval i později jako vedoucí finančního oddělení a oddělení IP v účetně propojených obchodních společnostech pewag Vamberk a Řetězárna Česká Třebová. Tentokrát peníze převáděl podvodným způsobem na účty svých známých a rodinných příslušníků. Ti peníze vybrali v hotovosti a předali obžalovanému. Obě propojené společnosti tak připravil o více než 6,6 milionů korun.



Obžalovaný Haman se v přípravném řízení i u soudu ke všem žalovaným skutkům doznal. Tvrdil, že většinu odcizených peněz investoval do provozu a oprav diskotékového klubu v Pardubicích a do založení pánského klubu v Petrovicích u Týniště nad Orlicí. „Měl jsem naivní představu, že bohatí manažeři budou víkend a nějaký čas trávit tam a že se mi peníze vrátí,“ uvedl obžalovaný u soudu. Řekl také, že chtěl vyvedené peníze firmám vrátit. Avšak diskotéka ani pánský klub očekávaný zisk nepřinesly, jen velké investice. Koupil si také automobil Volkswagen, dost peněz ho, podle jeho slov, stál i zhýralý způsob života.



Haman včera u soudu slíbil, že se bude snažit veškeré odcizené peníze poškozeným vrátit. Zhruba polovinu z více než dvanáctimilionové částky byl měly pokrýt finance z insolventního řízení na majetek nejen jeho, ale celé rodiny. Druhou polovinu by chtěl splatit ze mzdy. Ta však nyní měsíčně dosahuje maximálně 25 tisíc korun hrubého.



Své závazky bude moci splatit jen těžko i vzhledem ke svízelné situaci v jeho rodině. Jak uvedl Hamanův obhájce Rostislav Víšek, jeho klient chtěl svou situaci a hanbu řešit sebevraždou. Nejdříve tak chtěl učinit v Seči na Chrudimsku, avšak rozmyslel si to a odjel do Petrovic, kde spolykal větší množství medikamentů. Předtím o svém záměru informoval svou manželku. Ta rovněž užila velké množství prášků. Oba zoufalé činy skončily jen pokusem o sebevraždu. O několik dnů nato Hamanova manželka v Jaroměři skočila pod nákladní automobil. Utrpěla těžká zranění a dnes je plně odkázána na cizí pomoc. Do svízelné situace se tak dostaly i tři nezletilé děti manželů Hamanových.



Soud přihlédl k úplnému doznání a spolupráci obžalovaného v trestním řízení a uložil Hamanovi trest na samé spodní hranici zákonné sazby. Rovněž zvolil nejmírnější typ vězení.