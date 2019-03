Ještě nedávno pořádaly gangy lupičů nájezdy do hor. Během jediného večera dokázaly ukrást z horských parkovišť tři nebo čtyři luxusní auta a zmizet s nimi nenávratně v sousedním Polsku. Za poslední roky se situace změnila. Lépe střežená parkoviště u hotelů a opakované silniční kontroly zloděje odradily. „Nikdy se nepovede zabránit úplně všem krádežím. Nám se ale podařilo nájezd organizovaných skupin eliminovat, přítomnost našich hlídek v Krkonoších je v tomto ohledu znatelná,“ potvrdil ředitel trutnovské policie Pavel Škandera.

Potvrzují to i dostupné statistiky: předloni bylo v celém okrese ukradeno 33 aut, loni už jen 25. Letos zatím zmizela čtyři vozidla tři v Peci pod Sněžkou, jedno ve Špindlerově Mlýně.

Objevil se ale jiný trend. Hory se staly místem, přes které se převážejí auta ukradená jinde. Typickým příkladem byl loňský případ bílého mercedesu, odcizeného v Německu. Polák se s ním chtěl dostat do Polska.

Trutnovští policisté si ho ale všimli. Následovala téměř dvacetikilometrová honička. „Cizinec před naší hlídkou ujížděl až do Stárkova, kde jsme vytvořili zátaras, ale on najížděl na policejní vozidlo. Policisté mu prostřelili tři pneumatiky, přesto ujel ještě půldruhého kilometru, než havaroval. Pak z auta utekl, ale vystopoval ho náš služební pes a zadrželi ho policejní psovodi,“ řekl Škandera.

Alarmující případ potvrdil, co sleduje policie v trutnovském okrese už třetí rok. „Jsme tranzitním místem odcizených vozidel i ze zahraničí směrem do Polska. Nejednou jsme zjistili, že auto ukradené v Německu přejelo celou republiku. Tady se nám ho podařilo objevit a zadržet,“ zdůraznil Škandera.

Policistům přitom pomáhá elektronika. „Když víme od operačního střediska, že auto bylo odcizeno například v Německu nebo Rakousku, a objevuje se nám díky lokalizačnímu zařízení v České republice, pak je jen otázkou, kde se ho podaří zadržet,“ naznačil vrchní komisař trut- novské policie Pavel Horný.

Jenže ti, co sedí za volantem kradených aut, se většinou pokusí policii ujet a na okolí neberou ohledy. „Například cizinec v bílém mercedesu mohl způsobit ve snaze ujet policistům těžkou újmu na zdraví,“ poznamenal ředitel Pavel Škandera.

Také zfetovaný řidič černého audi (rovněž ukradeného v Německu) zadržený před třemi lety u Žacléře jel velmi nebezpečně. Ujížděl vesnicemi rychlostí i přes 135 kilometrů v hodině, řítil se často v protisměru. Neměl ale šanci, do akce se zapojily všechny policejní hlídky v okolí a nakonec ho zadržely. Dostal se totiž do slepé uličky, zadržený byl na útěku. „Komplikace je v tom, že řidiči jsou najímané osoby, které mnohdy přímo s krádeží auta nemají nic společného. Často jsou pod vlivem alkoholu nebo metamfetaminu a mají za úkol projet přes nás do Polska,“ upřesnil komisař Pavel Horný.

CHTĚLI PROJET PŘES HRANICE V KRKONOŠÍCH

* u Trutnova: řidiče ukradeného mercedesu nezastavily střelba ani zátarasy. Havaroval, na útěku ho chytil pes.

* u Harrachova: cizinci převáželi dvě kradená BMW, jeden z řidičů neměl respekt ani před namířenou pistolí, policii pomohl zátaras z popelářského vozu.

* u Žacléře: kradeným audi jel muž rychlostí 135 kilometrů v hodině. Skončil ve slepé uličce, chycen na útěku.