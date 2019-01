Liberecký kraj - Policisté evidují 13 vykradených benzínek za poslední dva roky. Objasnit se zatím podařilo jen dva případy.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Rendl Miroslav

Čerpací stanice se čím dál častěji stávají útočištěm zlodějů. Jen v Liberci a jeho blízkém okolí došlo za poslední dva roky ke třinácti případům vloupání či pokusu o vloupání na čerpacích stanicích. Objasněna je zatím jen dvojice případů z loňského roku.

Na stole kriminalistů leží i dva poslední případy. Čerpací stanice EuroOil u Chrastavy je trnem v oku pro zloděje již mnoho let. Při posledním vloupání si pachatelé odnesli rovnou celý trezor. Bylo něco kolem druhé hodiny ranní, když 23. dubna navštívila čerpací stanici skupinka zlodějů. „Jeden z nich omotal uvnitř benzínky provaz kolem trezoru, další z pachatelů jej pak autem vytrhl z prostoru pod prodejním pultem. Trezor naložili do auta a z místa odjeli nezjištěným směrem," sdělila k případu Vlasta Suchánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. S trezorem zmizela finanční hotovost v řádech desítek tisíc korun a další ceniny. Na záběrech z kamerového systému je vidět pouze jeden z pachatelů. Poznávacím znamením by mohla být například jeho identická mikina s nápisem na zádech. Jakýkoliv poznatek, který pomůže ve vyšetřování, můžete sdělit kriminalistům na lince 158.

Podobně „oblíbená" je u zlodějů i čerpací stanice v Krásné Studánce. Tu minulý týden vybral zatím neznámý nenechavec. „Z regálů bral lahve s alkoholem, cigarety a další zboží, zejména potraviny. Podle zatím předběžných odhadů si zloděj odnesl sortiment za bezmála 35 tisíc korun," doplnila Vlasta Suchánková. Benzínku v Krásné Studánce zloděj vykradl již podruhé v letošním roce. Zda se jedná o stále stejného zloděje, není jasné. I tentokrát však využil omezené provozní doby. Čerpací stanice na okraji Liberce totiž zavírá hodinu před půlnocí a otevírá až v pět hodin ráno.

Vloupání v Liberci a okolí

Rok 2012

Neobjasněno - Vloupání do čerpací stanice Alfa-CL v Krásné Studánce

Neobjasněno - Vloupání do čerpací stanice EuroOil v Chrastavě

Neobjasněno - Vloupání do čerpací stanice 7 Station v Hrádku n. Nisou

Neobjasněno - Vloupání do čerpací stanice EuroOil v Hrádku n. Nisou

Neobjasněno - Vloupání do čerpací stanice Alfa-CL Krásné Studánce

Neobjasněno - Vloupání do čerpací stanice Alfa v Liberci

Neobjasněno - Vloupání do čerpací stanice DreamOil v Liberci

Rok 2011

Neobjasněno - Vloupání do čerpací stanice Benzina ve Frýdlantě

Neobjasněno - Vloupání do čerpací stanice EuroOil v Chrastavě

Neobjasněno - Vloupání do čerpací stanice Bartoš v Liberci

Neobjasněno - Vloupání do čerpací stanice Petrol v Liberci

Objasněno - Vloupání do čerpací stanice Bartoš v Liberci

Objasněno - Vloupání do čerpací stanice Kontakt