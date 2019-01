Hradec Králové - U krajského soudu mělo včera začít jednání se dvěma pěstiteli konopí Hanou Tichou a Mojmírem Miklicou. Na své zahradě v Bukovině na Královéhradecku pěstovali téměř 500 rostlin konopí, z něhož se vyrábí droga marihuana.

Do soudní síně se však dostavila jen Tichá. Předala senátu lékařskou zprávu o pracovní neschopnosti Miklici, který má zlomenou ruku. Podle ní je také nachlazený. Soudní jednání zmařilo i to, že Tichá nemá svého obhájce. „Nemohu si ho sama zaplatit. Žádám soud, abych si ho mohla zvolit bezplatně,“ řekla. Senát jí tuto žádost schválil a jednání odložil na 16. a 26. března.



V roce 2002 policie na zahradě obžalovaných v Bukovině zabavila 499 rostlin konopí. Kauzu začali policisté šetřit náhodou. V roce 2002 obžalované přepadli lupiči v kuklách a proti jejich vůli začali konopí rostoucí za domem sklízet. Přivolaní policisté si všimli rostlin a Miklicu s Tichou začali vyšetřovat. Tichá podala stížnost na postup policie, že jí začala vyšetřovat, místo toho, aby pronásledovala lupiče. Avšak policie stížnost zamítla. Zloději konopí nebyli dopadeni.



Za výrobu a pěstování drogy hrozil Tiché a Miklicovi u soudu až desetiletý pobyt za mřížemi. Okresní a krajský soud oběma obžalovaným nejdříve uložily tříleté podmíněné tresty. Nejvyšší soud však případ vrátil do Hradce Králové k novému projednání. Podle něho pěstování konopí nelze automaticky ztotožňovat s výrobou marihuany.



Hradecký krajský soud po novém doplnění dokazování znovu uložil podmínečné tresty. Nejvyšší soud tentokrát rozsudek potvrdil. Odsouzení si však podali stížnost k Ústavnímu soudu. Podle nich důkazy o výrobě drogy chybějí. Ústavní soud v prosinci loňského roku původní rozsudky zrušil s tím, že soudy nižší instance neshromáždily důkazy o tom, že pěstitelé dále konopí upravovali s cílem získat drogu. Vytkl hradeckému soudu, že neprovedl žádné nové důkazy a uložil mu, aby prokázal, k jakému účelu zadržená drť konopí byla určena.