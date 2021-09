Případy obtěžování policie zaznamenala na veřejných místech v obcích blízko Úpice na Trutnovsku a v Červeném Kostelci na Náchodsku. Děti muž podle policie oslovil pod záminkou opravy kola a poté je různě obtěžoval. Nezávisle na sobě se na policii od minulého týdne obrátilo několik rodičů chlapců ve věku od deseti do 15 let, kteří se s cyklistou setkali a všichni ho shodně popsali, uvedla policie.

"V současné době probíhají další procesní úkony a není vyloučeno, že 38letý muž, kterému hrozí trest odnětí svobody od šesti měsíců do pěti let, skončí ve vazbě," uvedla dnes policejní mluvčí Iva Kormošová.

Policisté obvinili muže, po kterém pátrali pro podezření z obtěžování dětí na Trutnovsku a Náchodsku. Osmatřicetiletý muž se na základě výzvy policie na zveřejněném snímku z kamery poznal a sám se na policii přihlásil. ČTK to dnes sdělila policie. Muž vyslechl obvinění z výtržnictví, ohrožování výchovy dítěte a svádění k pohlavnímu styku.

