Sehnat v českých městech marihuanu je v dnešní době nejmenší problém – a Liberec není žádnou výjimkou. Pokud kuřákovi marihuany dojdou zásoby, stačí mu zvednout telefon a domluvit si schůzku s jedním z nespočetných dealerů. Gram „trávy“ přitom vyjde na 100 až 250 korun, v závislosti na dodavateli, a vystačí na tři až čtyři cigarety.



Marihuana je nejrozšířenější



Podle výroční zprávy Libereckého kraje o protidrogové politice, která vychází vždy v dubnu, je nejrozšířenější nelegální drogou na Liberecku – stejně jako v celé republice – právě marihuana.



„Nejvíce užívanou drogou, při jejímž užívání vyhledávají lidé odbornou pomoc, je ovšem pervitin,“ říká Hana Králíčková, vedoucí krajského resortu sociálních věcí, bezpečnosti a národnostních menšin.



Kuřáci marihuany jsou totiž většinou toho názoru, že žádnou pomoc nepotřebují, protože kouření je nijak neomezuje v každodenním životě a není na něm v podstatě nic špatného.



„Když sedíme s kamarády v hospodě, většinou k tomu tak nějak patří ubalit si špeka. Výborně to uvolňuje atmosféru,“ říká liberecký uživatel marihuany, který si nepřeje být jmenován. „Mám dojem, že je to něco jako společenský rituál. A že je to nelegální? Nechápu, proč není stejně postihováno třeba pití alkoholu, které má podle mě daleko horší následky,“ dodává.



Prodejem lze získat statisíce



Jak ukazuje případ, který se odehrál letos v dubnu v Jablonci, může být prodej marihuany velice výdělečnou záležitostí. Jablonečtí kriminalisté totiž dopadli trojici mladíků, kteří ve městě drogu prodávali od roku 2007 a podle odhadu policie si tak každý přišel až na milion korun.



Podle vrchního komisaře Jiřího Hokeše se v současné době cena marihuany na trhu pohybuje kolem devadesáti tisíc korun za kilogram. „Pro dealera to znamená výdělek pětadvacet až čtyřicet korun za gram,“ podotkl.



Dopadení mladíci tvrdí, že průměrně prodali kilogram za týden, i když jeden z nich jich údajně někdy zvládl prodat i deset. Některými z jejich „klientů“ přitom byly i šestnáctileté děti. „To bývá v Liberci trochu problém,“ říká nejmenovaný zdroj.



„Ti, kdo tady trávu prodávají, si většinou dávají pozor, aby se nestali dodavatelem dítěti, a své odběratele znávají osobně. Samozřejmě to neplatí o všech a i ti opatrnější jdou snadno obelstít – stačí si sehnat plnoletého kamaráda, který drogu koupí za ně,“ vysvětluje.