Kriminalisté koncem října zahájili trestní stíhání proti třem mužům ve věku 26, 35 a 44 let pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a z přečinu křivé obvinění spáchaného ve spolupachatelství.

Trojice mužů od října 2020 do června 2022, v intervalu zpravidla 1x týdně až 1x za 14 dní, po předchozí vzájemné dohodě a rozdělení úkolů jako organizovaná skupina obstarávla pro vězně drogy. Nejmladší z obviněných (syn nejstaršího), obstarával a distribuoval různým odběratelům drogy na Trutnovsku. Část z těchto drog po objednávce svého otce následně předával dalšímu odsouzenému muži (35 let), který pracoval mimo věznici ve Rtyni v Podkrkonoší. Pervitin a konopí tento 35letý odsouzený pašoval do věznice v tělní dutině a tam je předával 44letému muži, který je poté dealoval ostatním vězňům, kteří u něho měli zboží objednáno.

Z výslechů osob vyšlo najevo, že 44letý vězeň vybíral peníze za „zboží“ formou nákupu ve vězeňské kantýně, anebo mu příbuzní odsouzených zasílali peníze za „narkotika“ na jím uvedený bankovní účet.

Cena, za kterou drogy odsouzeným prodával, byla mnohonásobně vyšší než je obvyklá prodejní cena těchto drog na ulici. Rozpletení případu bylo složité a časově náročné, protože se trestná činnost odehrávala především za zdmi věznice a odsouzení, kteří byli zároveň odběrateli drog a jsou stále ve výkonu trestu z obavy z případného navýšení trestů či kázeňského postihu, nechtěli s policisty spolupracovat.

V rámci prověřování, které probíhalo na základě prvotně zjištěných informací od února 2022 v úzké spolupráci s Vězeňskou službou, policisté vyslechli několik desítek osob v rámci celé České republiky. Některé osoby již byly v průběhu prověřování propuštěny z výkonu trestu na svobodu. V rámci probíhajícího vyšetřování není vyloučeno trestní stíhání dalších osob.

V případě prokázání viny hrozí celé trojici až 10 letý pobyt ve vězení.