Dohra střelby na pumpě v Trutnově. Pachatel nebyl příčetný, má jít do detence

/VIDEO/ Trestní stíhání 28letého muže, který v březnu střílel na čerpací stanici Benzina v Trutnově v Polské ulici na městské strážníky, jednoho z nich zranil a zdemoloval jejich vůz, bylo zastaveno. Ve středu to oznámili zástupci Policie ČR. Podle znaleckého posudku muž nebyl v době zločinu příčetný. Hrozil mu trest odnětí svobody od 6 měsíců do 6 let. Znalec doporučil jeho umístění do zabezpečovací detence. Řádění pachatele v dlouhém koženém kabátě a se zbraní v ruce přibližuje video, které zveřejnila Městská policie Trutnov.

Znalec z oboru balistiky potvrdil, že muž střílel na pumpě v Trutnově ze samonabíjecí krátké expanzní pistole a opakovací pistolové kuše s integrovanou napínací pákou. | Foto: PČR