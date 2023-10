Minulý týden policisté v jedné obci na Královédvorsku zadrželi dva muže ve věku 19 a 20 let, kteří se vloupali do cizí chalupy, kterou po zatím přesně nezjištěnou dobu společně obývali.

Ilustrační foto | Foto: PČR

V chalupě byly nalezeny různé věci nepatřící majiteli. Policisté mužům prokázali, že buď společně nebo každý sám vnikli do dalších tří objektů, z nichž odcizili např. naftu, elektrické spotřebiče a nářadí. Na odcizených a poškozených věcech způsobili škodu za více než 100 tisíc korun.

Na výpravy jezdili auty, přestože oba dva mají uložen zákaz řízení motorových vozidel. Mladší z mužů do dubna 2024, starší až do listopadu 2024. Starší se navíc vyhýbal nástupu do vězení, kam měl nastoupit nejdéle do konce července za neuhrazení peněžního trestu, ke kterému byl odsouzen za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí.

Oba muži jsou obviněni z trestných činů krádež, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí, za což jim hrozí až 3leté vězení. Jelikož byla důvodná obava, že budou v trestné činnosti pokračovat, nebo se budou skrývat, podali policisté podnět na vzetí do vazby, kam je následně o víkendu soudce poslal.