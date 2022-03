Obviněnému muži policie klade za vinu, že od října roku 2020 do doby jeho zadržení v osmi případech ve svém bytě vyrobil nejméně 73 gramů pervitinu a v jednom případě se o to pokusil, přičemž se mu výroba nezdařila. Kromě toho měl muž ve 4 případech, odcestoval autobusem pro léky na výrobu soli metamfetaminu do Polska. Ostatní suroviny k výrobě si dle jeho slov pořídil na internetu.

Jedná se o muže, který také drogy prodával, ačkoliv byl za tuto činnost již v polovině června 2020 odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 12 měsíců podmíněně, se zkušební dobou 2 let a 4 měsíců.

Policisté také viní i 31letou ženu z „dealování“ drog na okrese Trutnov.

Kriminalisté dále při domovních prohlídkách zajistili předměty sloužící k výrobě soli metamfetaminu, ale i drogy samotné. Obě osoby jsou uživateli drog a bez zaměstnání.

V úterý zaslal policejní komisař k rukám státního zástupce podnět na vzetí obviněného 39letého výrobce pervitinu do vazby, čemuž soudce Okresního soudu včera vyhověl a muž je stíhán vazebně. Hrozí mu trest od 2 do 10 let. Obviněná žena je stíhaná na svobodě a v případě prokázání viny jí hrozí trest od 1 do 5 let ve vězení.