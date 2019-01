Východní Čechy - Pokus vraždy a úvěrový podvod při stavbě varhan pro hradeckou filharmonii nejsou jediné kauzy, které bude tento týden řešit krajský soud.

V pondělí před soudem stane Miroslav Brázda, obžalovaný z úvěrového podvodu. Toho se měl před téměř 10 lety dopustit jako jednatel firmy Neor veletrhy, interiery, s.r.o. Od ČSOB vylákal za použití nepravdivých informací o stavu své firmy mnohamilionové úvěry, ačkoliv věděl, že je nebude schopný splácet. Způsobil škodu přes sedm milionů.

Hned několik paragrafů má na krku Petr Filip, obžalovaný z podvodů v textilní firmě Vatela Nové Město nad Metují. I jeho skutky jsou staré bezmála 10 let, k soudu se v pátek případ vrátí poté, co předchozí dva rozsudky po odvoláních Filipa zrušil vrchní soud. Filip byl souzen za prodeje falešných pohledávek, zpronevěru, zkreslování účetnictví a maření konkurzu, který byl na Vatelu v roce 2004 uvalen. Nakonec byl usvědčen pouze z podvodů a ze zkreslování účetnictví, měl si odsedět pět let. Jak dopadne nový proces?

Už zítra se začne z velkovýroby marihuany zpovídat 22letý Chi Danh Bui. V jedné z obcí u Heřmanova Městce v neobydleném domě pěstoval do loňského července, kdy ho dopadlo zásahové komando, společně s dalšími dvěma Vietnamci tisíc rostlin konopí. Přitom se načerno „napíchli“ na elektřinu, aby na zvýšený odběr plantáže nikdo nepřišel.

A konečně, v pátek bude také pokračovat líčení v již jednou skončené, ale vrchním soudem vrácené kauze leasingového podvodu. Vladimíra Štíplová, která tehdy odešla od soudu se zproštěním viny, je nyní obžalována ze „zvlášť závažného zločinu podvodu ve spolupachatelství“. Povedená trojice měla podle loňského verdiktu v plánu připravit leasingovou společnost lstí o téměř sedm milionů korun. Zatímco Štíplová odešla bez trestu, další z obžalovaných si měl odsedět sedm let a třetí dostal čtyřletou podmínku.