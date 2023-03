Trutnovští kriminalisté vypátrali a ve středu 15. března zadrželi 36letého muže, kterého policejní komisař obvinil z loupeže a pokusu těžkého ublížení na zdraví, dále z výtržnictví, krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Muž byl už devětkrát souzený. Nyní mu hrozí až dvanáct let ve vězení.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Nejprve se v neděli na policisty ve Dvoře Králové nad Labem obrátil s žádostí o pomoc muž, který jim sdělil, že jeho bratr leží v nemocnici s těžkým zraněním a nepamatuje se, co a kde se mu stalo. Policisté následně zjistili, že den předtím došlo k napadení nedaleko jednoho obchodního domu ve Dvoře Králové nad Labem. "Obviněný po předchozí hádce napadl poškozeného opakovanými údery a kopy do obličeje a dalších částí těla, přičemž se zmocnil jeho telefonu a peněženky a napadením mu způsobil těžké zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření s následnou operací ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové," popsala policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Známý recidivista ze Dvora Králové opět dopaden a čeká ho další vězení

To ale nebylo zdaleka všechno. Obviněný muž měl dále v pondělí večer na veřejnosti přístupném místě po vzájemné hádce surově fyzicky napadnout svoji družku a to kopy do hlavy i zad. Žena upadla na zem poranila se na hlavě a utrpěla další odřeniny. "Tohoto jednání se dopustil v obou případech pod vlivem alkoholu a zřejmě marihuany," upřesnila policejní mluvčí.

Dalším šetřením vyšlo najevo, že obviněný muž v červenci loňského roku násilím vnikl do neobydleného domu ve Dvoře Králové nad Labem, kde odcizil knížky, slovníky vše za částku přesahující 10 tisíc korun. Krom toho dále v září ve dvou případech ve stejném městě z bytových domů odcizil několik párů bot v celkové hodnotě téměř 15 tisíc korun. "Lustrací osoby vyšlo najevo, že byl již devětkrát souzený, za přečin výtržnictví dokonce opakovaně. Pobyt ve vězení na něho s největší pravděpodobností neměl pozitivní vliv," konstatovala Šárka Pižlová.

Řídil i přes zákaz, srazil autem seniora a ujel. Řidiči hrozí pět let ve vězení

Policejní komisař ve středu 15. března zaslal k rukám státního zástupce podnět na vzetí obviněného do vazby, což soudce Okresního soudu v pátek akceptoval a muž je stíhán vazebně.