Rovněž při nákupech v prodejně v Harrachově křičel, že má koronavirus a ostatní nakazí. Sahal na zboží holýma rukama, nepoužíval ochranu obličeje, nadával personálu prodejny a odmítal dodržovat v době vyhlášeného nouzového stavu nastavená pravidla.

Policisté proto zahájili úkony trestního řízení ve věci možného zločinu šíření nakažlivé nemoci. Muže zadrželi a vzhledem ke zdravotnímu stavu jej předali do Krajské nemocnice Liberec do doby, než byly prokázány výsledky testu covid-19. Ty se ukázaly negativní.

„To byla dobrá zpráva i pro policisty, kteří přišli s mužem do kontaktu a při eskortě muže do nemocnice ještě netušili, zda si muž ze všech jen takzvaně střílí nebo nákazu skutečně má. Poté, co vyšlo najevo, že muž si vše vymyslel, prověřovali policisté možné spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy. Ve všech bodech však nedošlo k naplnění skutkové podstaty daného trestného činu,“ přiblížila případ z Harrachova policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová z krajského policejního ředitelství Libereckého kraje.

V uplynulých dnech zahájil komisař Služby kriminální policie trestní stíhání 50letého cizince pro přečin výtržnictví, za který jej nyní soud může poslat až na tři roky do vězení.

„Jednání muže, kdy nedodržoval nařízení vlády o povinném nošení ochranných prostředků obličeje, policisté postoupili jako přestupek Krajské hygienické stanici v Liberci. Za pobyt na území České republiky bez cestovního dokladu mu Cizinecká policie uložila pokutu,“ dodala Šrýtrová.

Problémy s tímto mužem neměli pouze policisté v Harrachově. V minulosti potrápil i občany a policisty v Karlových Varech, kde byl již pro trestný čin výtržnictví Okresním soudem v Karlových Varech odsouzen podmíněným trestem odnětí svobody.