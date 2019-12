Kromě Racka usedlo na lavici obžalovaných i dalších pět lidí, kteří měli požáry založit. Kromě toho mají mít na svědomí ještě loupežné přepadení Švandova divadla v Praze. Během pondělí stačil soud vyslechnout všechny obžalované.

Klíčovým svědkem je padesátiletý živnostník Vratislav Benda. Ten se přiznal, že s dalšími dvěma obžalovanými zámek zapálili, ale s autobazarem nemá nic společného. Ostatní to buď popřeli, odmítly na toto téma vypovídat, nebo to házeli na Bendu.

Jako poslední byl slyšen Vladimír Racek. Do soudní síně byl přiveden v poutech na rukou, v nichž měl stoh dokumentů. Evidentně rozrušený Racek řekl, že je nevinný, a ve své výpovědi se především snažil zpochybnit motivy, kvůli nimž měl zločiny spáchat.

Pozastavil se například nad tím, že ho vyšetřovatel mimo jiné obvinil na základě toho, že se prý od lidí v Humpolci dozvěděl, že dva Vladimírové, tedy Racek a majitel autobazaru Vladimír K., byli nepřáteli. Racek totiž majiteli autobazaru přebral ženu.

„Proč bych mu ale ještě zapaloval autobazar?“ položil si Racek během své výpovědi řečnickou otázku a dodal, že bazar měl navíc auta pojištěná.

Podle něj nemohou obstát ani další motivy v případě zámku. Podle obžaloby chtěl požárem snížit kupní cenu, urychlit svůj developerský projekt, protože na opravu zámku bylo vydaní platné stavební povolení. Racek ale tvrdil, že požár byl tak devastující, že by opravy přišly na mnohem víc peněz a developerský zájem se zámkem neměl.

Otázkou ale je, zda žháři svou černou práci neodvedli mnohem aktivněji, než jaké mohli mít zadání. Vratislav Bedna totiž u soudu řekl, že ho překvapilo množství benzinu, které si jeho kumpáni přivezli.

„Ozvala se hrozná rána,“ konstatoval Benda. Toho rozsah požáru vyděsil a chtěl si to s kumpány vysvětlit, ale ti mu řekli, že bude lepší, když bude zticha. Navíc za podpálení zámku měl dostat asi 80 tisíc korun.

Racek soudu řekl, že ve spise není jediný důkaz, který by ho se zločiny spojoval.

„V odposleších je zmiňováno jméno Vladimír, ale nejsem to já. Je to jiný Vladimír,“ řekl Racek v emotivním vystoupení. Údajně by mělo jít o nějakého Rusa. Odposlechy bude soud teprve přehrávat, ale podle informací Deníku v nich figuruje nejen jméno Vladimír, ale i Racek.

Vladimír Racek je rozvedený, má tři dospělé děti, dům v Praze a několikamilionovou hypotéku. Před časem prodal i svůj podíl ve firmě Auto Racek, která má pobočky po celé Vysočině. „Byla to firma, kterou jsem budoval celý život,“ poznamenal Racek.

Před soudem v Táboře ani ve vězení ale není poprvé. V roce 2011 byl táborským soudem odsouzen k šesti letům vězení za machinace v humpolecké textilce Sukno. Vrchní soud v Praze mu 23. srpna 2012 trest snížil tna 4,5 roku. Do vězení ale nenastoupil. Půl roku se skrýval v Praze. V únoru 2013 byl zatčen v domě své přítelkyně a převezen do pankrácké věznice. Propuštěn byl na podmínku. Ve firmě Sukno pracoval jako prokurista.

Tutéž funkci pak měl i v ostatních firmách, v nichž figuroval, či ještě figuruje. Vedle majitele jde o druhou nejdůležitější osobu, neboť funkce obnáší i značné pravomoci. Takzvaná prokura je součástí obchodního práva, díky níž může majitel firmy prokuristu zplnomocnit ke všem důležitým úkonům, k nimž by byl jinak důležitý podpis majitele firmy. Racek byl prokuristou i ve společnosti Zálesí s. r. o., která koupila bývalé sklárny v Antonínově dole u Jihlavy.

Obžalovaný Vratislav Benda u soudu řekl, že mu bylo řečeno, že si zapálení zámku měl objednat nějaký Racek a právě v bývalých jihlavských sklárnách Benda dostal přes dalšího obžalovaného Petra Fice kšeft na bourací práce. Benda navíc hovořil o údajných kontaktech na politiky a doslova řekl, že to byl Racek, který měl mít informaci o tom, že policie Bendu sleduje.

Racek soudu řekl, že kvůli tomu, že je ve vazbě, zámek chátrá a jeho osud je nejistý. Zatím je ale nejistý i soud samotného Vladimíra Racka a jeho údajných kumpánů. Všem hrozí až patnáctileté tresty. Verdikt by mohl padnout příští rok.