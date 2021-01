Trutnovští kriminalisté objasnili případ vloupání do karavanů, k němuž došlo na začátku prosince v autokempu ve Špindlerově Mlýně. Ve čtvrtek dopadli 26letého muže, kuchaře tamního hotelu. Způsobil škodu minimálně 130 tisíc korun. Hrozí mu až osm let za mřížemi. Ve vězení již dříve pobýval.

Za vykrádaní karavanů ve Špindlerově Mlýně hrozí muži, který už seděl ve vězení, osm let. | Foto: Policie ČR

Pachatel do čtyř karavanů vnikl okny nebo dvířky od úložného prostoru. Z karavanů bral vše, co se dalo odnést - jídlo, pití, elektroniku, drogerii, sportovní vybavení i oblečení. Do tří karavanů se zloději nepodařilo vniknout. Na některých obytných přívěsech způsobil větší škodu poškozením než na odcizených věcech. Muž kradl v kempu dvakrát za sebou. Poprvé si věci odnesl v povlečení na polštář, ve druhém případě v cestovním kufru, které také našel v karavanech.