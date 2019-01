Skvělý labužnický zážitek po požití hřibů tak měl pro všechny členy nepříjemnou dohru. Na nemocničním lůžku.

„Celá rodina skončila na lůžkovém oddělení interny liberecké nemocnice. Předtím vyhledala ambulanci, kde uvedla požití velkého množství jedlých hub – hřibů. Protože houby nebyly řádně tepelně zpracovány a rodina jich snědla zřejmě velké množství, všichni tři její členové si přivodili gastritidu, neboli zánět žaludku,“ potvrdila Alexandra Kittnerová, tisková mluvčí liberecké nemocnice. Mimo to upozornila, že lékaři v této souvislosti varují i před nebezpečnou kombinací hub a alkoholu!

Spletl si panterku s růžovkou

Rodina na interně nebyla jedinou, která lékaře v krajské nemocnici zaměstnala. Na vyšetření zde skončil i muž se svým vnukem, který jim oběma připravil smaženici z muchomůrky tygrované. Tady sehrála svou roli neznalost jednotlivých druhů hub.

„Ta ročně zaviní nejvíce otrav ze všech muchomůrek. Muž si ji spletl s růžovkou, a protože vyhledal pomoc ihned po prvním soustu, vyhnul se on i jeho vnuk vážnějším komplikacím,“ pokračuje dalším příkladem Kittnerová. dědeček i jeho vnuk však měli štěstí. Oba prošli sérií vyšetření a následně je lékaři propustili do domácího ošetřování. Právě muchomůrka tygrovaná, neboli panterka, je jednou z hub, před kterou varuje mykolog Zdeněk Pelda.

„Lidé si ji často pletou s růžovkou. Panterka přitom nemá prstýnek a nerůžoví. Pro ty, co sbírají růžovky a neznají dokonale houby, jsou všechny podobné si houby jednoduše spletitelné. Přitom základním znakem růžovky je, jak její název napovídá, že výrazně růžoví,“ upozorňuje Zdeněk Pelda. Mimo muchomůrky tygrované můžete podle jeho informací v současných dnech natrefit i na muchomůrku zelenou, závojnatku olovovou nebo hřib kříšť.

Všechny tyto nejedlé nebo jedovaté druhy jsou přitom snadno zaměnitelné s jedlými. „Houbaři by si měli také uvědomit, že atlas hub je pouze orientační. Základním pravidlem je, že by lidé měli sbírat pouze houby, které stoprocentně poznají,“ pokračuje Pelda. Mimo to pak doporučuje před návštěvou lesa prozkoumat rozdíly mezi jednotlivými druhy hub například na internetu.

I on však potvrzuje, že dokonalá znalost hub nezaručuje pohodový gastronomický zážitek. Záleží totiž i na způsobu uchovávání a zpracování houbařských úlovků. „V žádném případě nesbíráme a nepřenášíme houby v igelitových sáčcích nebo taškách. Ani bychom je v teple neměli dlouho převážet v autě,“ upozorňuje mykolog.

Důležité je rovněž důkladné tepelné opracování a včasné zpracování. „Po příchodu z lesa je vhodné ještě jednou všechny kusy znovu prohlédnout. Není dobré je dlouho přechovávat, zkonzumovat nebo uskladnit bychom je měli do 24 hodin,“ dodává Zdeněk Pelda s tím, že nasbíraným houbám nepřeje ani horké, ale ani střídavé počasí současných dní. Houby se rychleji zapařují a stávají se nepoživatelnými.

Pavlína Stránská