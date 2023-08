Hugo Boss, Apple i Gucci. Obchodník z Trutnovska nabízel napodobeniny originálů

Zboží, které se nápadně podobalo originálům světových značek, nabízel obchodník z Trutnovska. A zdaleka to nebylo poprvé. Celníci ho znovu zajistili. Měl u sebe téměř dvě stovky napodobenin jejichž hodnota, pokud by se jednalo o originály, by dosahovala téměř 1,5 milionu korun.

Obchodník z Trutnovska opakovaně nabízel k prodeji zboží nápadně podobající se originálům světových značek. | Foto: Celní úřad pro Královéhradecký kraj