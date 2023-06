Kriminalisté ve středu 14. června zadrželi dva muže ve věku 27 a 46 let, kteří společně přepadli invalidního seniora. Srazili ho na zem, rozbili mu brýle a okradli ho. Stalo se to v nočních hodinách koncem května v Trutnově na chodníku u křižovatky ulic Horská a Mírová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"Obviněné viníme, že po předchozí společné domluvě o spáchání loupežného přepadení a zmocnění se financí si vybrali oběť a to seniora, invalidu pohybující ho se díky páru holí, který náhodně místem procházel. K poškozenému měli přistoupit zezadu a strhnout ho na zem, přičemž mu poškodili dioptrické brýle v hodnotě čtyř tisíc korun. Dále po poškozeném požadovali peněženku a prohledali mu batoh, ze kterého odcizili osobní věci," popsala policejní mluvčí Šárka Pižlová. Při útoku se naštěstí senior nezranil.

Lustrací mladšího z mužů vyšlo najevo, že byl v minulosti za obdobný zločin, který také spáchal na seniorovi, odsouzený k pobytu do vězení. V lednu byl podmíněně propuštěný na svobodu. "S ohledem na tuto skutečnost policejní komisař zaslal státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a muž je stíhaný vazebně," doplnila mluvčí s tím, že mu hrozí až 13 let ve vězení. Starší z mužů je stíhaný na svobodě a hrozí mu od 2 do 10 let.