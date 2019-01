Hradec Králové - Dva přivedla vazební eskorta, dalších sedm je na svobodě. Krajský soud v Hradci Králové od pondělka projednává kauzu devítičlenné skupiny, která měla vyrábět a distribuovat pervitin. Členům hrozí až dvanáct let vězení.

Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

Jednomu se říká Blonďák. Vysvětlení je jasné, stačí pohled na jeho uhlově černé vlasy. Druhý je James – v češtině se totiž jmenuje Jakub.

Martin Tluka a Jakub Froněk přišli včera před soud v poutech, jejich sedm obžalovaných kumpánů (mezi nimi je jedna dívka) ve vazbě není. Přesto i jim hrozí vysoký trest za výrobu a prodej pervitinu.

„Vždycky jsem mu zavolala, že přijdu na kávičku," popsala svědkyně Lucie Zachariášová, jak se s Tlukou domlouvala, že dorazí pro dávku drogy do bytu na Slezském Předměstí.

„Můžu se po práci stavit pro zob?" Tak zase objednávala pervitin další svědkyně a uživatelka Petr Poláková.

Druhá jemnovaná včera vypovídala – a byla velmi nervózní. Není divu, především státní zástupce na ni dorážel kvůli službám, jež pro Tluku vykonávala. Za pervitin ho vozila domů a státní zástupce pomocí odposlechů naznačil, že zřejmě věděla o Tlukově způsobu podnikání.

První jmenovaná nakonec nevypovídala, jedním z obžalovaných je totiž její bratr, a proto na to měla právo. Soudce Petr Mráka tedy přečetl její výpověď na policii.

V ní popsala, jak to vypadalo v bytě, kde parta přebývala. „Na podložce v obýváku byl pervitin a my jsme si ho nabírali platebními kartami," vyprávěla Zachariášová. „Já jsem byla většinou jen v obýváku, kde kluci hráli hry," doplnila ji Poláková.

Soud je však viní z úplně jiné zábavy, a to, že z Polska dováželi v posledních čtyřech letech léky, z nichž v Hradci vyráběli pervitin.

Zadrženi byli na podzim minulého roku, rozsudek by předeseda senátu mohl vynést tento týden v pátek.

Výpovědi do pošty? To nevyšlo

Byl to chabý pokus. Martin Tluka, hlavní postava v kauze devítičlenné skupiny zabývající se výrobou pervitinu, se pokusil z vazby poslat poštou písemné záznamy výpovědí zainteresovaných.

„Všechno okopírujte a dejte to přečíst co nejvíce lidem," přidal do dopisu návod, jak se jeho blízcí mají zachovat. Akce se však nezdařila – vězeňská služba těžký balík rozdělala a na myšlenku obžalovaného (poměrně logicky) přišla.

„Prostě vám to nevyšlo," glosoval Tlukův záměr soudce Petr Mráka. „I tak se to dá říct," pokrčil rameny obžalovaný a usmál se. „Omlouvám se za to," dodal. „Mně se neomlouvejte, to je vaše věc," zareagoval Mráka. Na to už Tluka odpověď neměl.