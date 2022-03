Jednalo se o kamarády, kteří spolu nejprve popíjeli alkohol na chodbě domu. Po nějaké době se přemístili do pokoje, kde ještě společně s jedním mužem hráli šipky. Při hře mezi dvěma z nich, co přišli zvenčí, došlo ke slovní rozepři, která skončila úderem pěstí do hlavy.