Hradec Králové - Zdejší krajský soud včera po více než patnácti měsících znovu rozplétá případ dvojnásobné vraždy.

Soudní proces. Zleva Tibor Zeman, Pavel Feierfeil a Jiří Salavec, kteří se u krajského soudu zpovídají z dvojnásobné vraždy. | Foto: DENÍK/David Taneček

Oběťmi se 13. června 2006 stali sedmadvacetiletý Jiří Munzar ze Dvora Králové nad Labem a jeho o čtyři roky mladší přítelkyně. Třem pachatelům krajský soud 3. srpna loňského roku udělil výjimečné tresty. Pavla Feierfeila poslal do vězení se zvýšenou ostrahou na 23 let, Tiboru Zemanovi vyměřil dvacetiletý trest a Jiřímu Salavcovi devatenáctiletý pobyt za mřížemi.



Jiří Munzar podle obžaloby Salavce a Zemana vydíral. Proto oslovili recidivistu Feierfeila, aby ho za odměnu 50 až 100 tisíc korun zastřelil. Feierfeil se při výpovědi před soudem k vraždě Munzara u obce Litič na Trutnovsku přiznal. Na jiném místě později Zeman třemi ranami zastřelil i Munzarovu přítelkyni, aby je nemohla prozradit. Salavec již u druhé vraždy nebyl.



Těla zavražděných pachatelé zakopali v lese u Sobotína na Šumpersku, zastřelenému muži navíc ukradli zlatý řetízek a značkové hodinky. Automobil Octavie, v níž mrtvé převáželi, odvezli do Prahy, kde auto na jednom sídlišti odstavili. Podezřelé policie zatkla v listopadu 2006.



Všichni tři obžalovaní se proti loňskému rozsudku hradeckého krajského soudu odvolali. Dne 14. listopadu Vrchní soud v Praze rozhodl, že Tibor Zeman stráví ve vězení dvacet let, jeho komplici Jiřímu Salavci snížil původní trest z 19 na 14 let. O celých pět let zmírnil také trest Feierfeilovi. Ani s tímto rozhodnutím nebyli obžalovaní spokojeni a dovolali se k Nejvyššímu soud. Ten 14. srpna letošního roku potvrdil Pavlu Feierfeilovi původní dvacetiletý trest. Případy Salavce a Zemana Nejvyšší soud vrátil do Hradce Králové k novému projednání.



Včera zde na lavici obžalovaných znovu po patnácti měsících usedli Salavec a Zeman. Ten hned v úvodu jednání vznesl námitku z podjatosti hradeckého krajského soudu a stěžoval si na zastrašování ze strany policie.



V soudní síni včera vypovídali tři svědci, které navrhla obhajoba Tibora Zemana. Alena Zacharová uvedla, že Zeman je normální hodný kluk a byl kamarádem zavražděného královédvorského podnikatele Jiřího Munzara. „S Munzarem nemám dobré zkušenosti. Vypůjčila jsem si od něho 320 tisíc korun. Postupně jsem mu je vracela, ale stále se mnou uzavíral nové smlouvy u notáře. Každý měsíc se to navyšovalo o dvacet procent, v některých částkách až o třicet procent. Každý měsíc jsem Munzarovi platila úrok sto tisíc korun plus splátku. Celkem jsem tak od září do května zaplatila milion tři sta tisíc korun,“ vypověděla včera u krajského soudu svědkyně.



Senát odročil hlavní líčení na 27. listopadu, kdy mají být předneseny závěrečné řeči a vynesen rozsudek.