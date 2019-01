Královéhradecko – U krajského soudu dnes budou pokračovat dvě odročená jednání a začne jedno nové hlavní líčení. Všechna se týkají násilných trestných činů.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

V soudní síni mají dnes znovu usednout čtyři muži z Královédvorska, které místní senát již v únoru loňského roku potrestal za vydírání. Martin Albrecht (na snímku), Oldřich Pojda a Arnošt Herman tehdy odešli od soudu s třemi až pěti lety vězení, dalšímu obžalovanému, Martinu Teuberovi, senát uložil podmínečný trest. Protože se někteří z obžalovaných proti rozsudku odvolali, případem se zabýval vrchní soud: hradecký verdikt zrušil a vrátil případ krajskému soudu k dalšímu projednání.



Muži buď jako organizovaná skupina, nebo ve dvojici či samostatně měli v letech 2000 až 2007 nutit poškozené k uznání smyšlených dluhů, k podpisu fiktivních smluv, ke splácení vysokých finančních částek včetně úroků a k měnění výpovědí v řízení před soudem. „Vyhrožovali násilím poškozeným a jejich rodinám. Použili i samotné násilí, například je zmlátili. Používali i psychické nátlakové akce,“ uvedl při dřívějším hlavním líčení státní zástupce Milan Vacek s tím, že některým poškozeným hrozili i střelnou zbraní. „Výsledky přípravného řízení ukazují, že poškozeným způsobili celkovou škodu až patnáct milionů korun,“ poznamenal při zahájení minulého hlavního líčení.



V jiné soudní síni bude dnes pokračovat odročené jednání s Michalem Pěnkavou, který od 25. února čelí obžalobě ze znásilnění děvčete. Podle státního zástupce Milana Šimka jeho obětí se stala dívka, kterou měl pohlavně zneužívat od poloviny roku 2005 do konce léta roku 2007. K prvnímu případu znásilnění podle spisů došlo v době, kdy poškozená ještě neměla 18 let. Pokud soud Pěnkavovi prokáže vinu, hrozí mu trest odnětí svobody na pět až dvanáct let.



U hradeckého krajského soudu dnes začne nové hlavní líčení s Jiřím Justinem. Na něho čeká obžaloba ze spáchání loupeží v několika peněžních institucích.



Zítra znovu zamíří ke krajskému soudu Libor Dyntar a Aleš Vašátko. Ti byli již vloni obžalováni ze spáchání trestných činů podvod a poškozování cizích práv. Muži v letech 2004 až 2006 převážně v královéhradeckém autobazaru, který patřil Dyntarovi, uzavírali smlouvy o spotřebitelském úvěru, aby jej opakovaně získali ve svůj prospěch. „Uváděli u jednotlivých klientů hrubě zkreslené údaje o jejich průměrných měsíčních příjmech a pracovním zařazení. Pod různými záminkami od nich vylákali osobní doklady či padělali plné moci od klientů, kteří o jejich počínání nevěděli,“ řekla při zahájení hlavního líčení státní zástupkyně Marie Vitoušová. Podvodným způsobem uzavřené úvěry na nákup vozidel však nebyly vůbec spláceny, nebo byly uhrazeny jen částečně. V obžalobě uvedené tři peněžní společnosti, které poskytly 66 úvěrů, tak byly poškozeny o 9 876 458 korun. Kromě toho se pokusili vylákat od finančních společností dalších více než pět milionů korun.



Z pokusu vraždy byl v lednu obžalován Roman Fröhoaff, jehož skutek bude krajský soud opět projednávat ve středu. Násilného činu se obžalovaný dopustil 22. května loňského roku ve Věznici Pardubice, kde si odpykává trest odnětí svobody. Po předchozí rozepři se spoluvězněm ho v úmyslu usmrtit přiostřeným příborovým nožem několikrát bodl do hrudníku a krku a způsobil napadenému těžká zranění, která bezprostředně ohrožovala jeho život. V dalším útoku Fröhoaffovi zabránili spoluvězni.



Prvního dubna, tedy ve čtvrtek, bude u hradeckého krajského soudu pokračovat jednání s Jiřím Venzarou z Pardubic. Petačtyřicetiletý jednatel firmy Victoria Enterprice měl podle obžaloby vysoké finanční příspěvky od státu na zřízení pracovních míst pro lidi se změněnou pracovní schopností použít pro vlastní potřebu.