Až pět let za mřížemi hrozí 44letému nezaměstnanému dealerovi drog, kterého v pondělí ráno zadrželi trutnovští kriminalisté ve Dvoře Králové nad Labem.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

"Policejní komisař zahájil úkony trestního stíhání pro podezření ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněnému klademe za vinu, že od loňského léta do dubna letošního roku zejména ve Dvoře Králové nad Labem si obstarával pervitin, který dále prodával dalším osobám," uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová. "Obviněný je v současné době stíhaný na svobodě a v případě prokázání viny mu hrozí od 1 do 5 let ve vězení," dodala.