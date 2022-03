Z výpovědi poškozeného vyšlo najevo, že začátkem prosince loňského roku se rozhodl založit si bitcoinový účet. Registrace ho stála 500 dolarů a za dva dny ho kontaktovala osoba vystupující jako analytik jedné firmy s tím, že mu pomůže vydělat další bitcoiny, přičemž si poškozený nainstaloval na jeho žádost do telefonu program Anydesk. „Analytik“ poté poškozeného několik dní učil, jak bitcoiny zhodnotit, kam má na stránkách firmy kliknout, tak, aby vydělával.

Současně, ve stejný den ho také přes aplikaci WhatsApp kontaktoval jiný muž, který mu řekl, že má u nich zřízený bitcoinový účet, který řídí robot a který mu bude zhodnocovat bitcoiny. Poškozený na to odvětil, že o to nemá zájem a že chce účet zrušit, což dle slov podvodníka nešlo. Oznamovateli i nadále volalo spousta lidí, kterým kvůli jazykové bariéře nerozuměl, avšak všichni s ním chtěli řešit bitcoiny. Protože muž na tyto snahy nereagoval, v tomto případě další „bitcoinové operace“ nenásledovaly.

Další podvod s kryptoměnou. Muž z Trutnova naletěl a přišel tak o balík peněz

Ale mužovým strastem ještě nebyl zdaleka konec. O dva měsíce později mu zavolala žena, která mu sdělila, že na účtu jedné společnosti má vydělanou částku 15 tisíc dolarů a chtěla mu pomoci peníze převést na jeho účet. Muž si tedy nainstaloval program Anydesk i do svého počítače, vyfotografoval své dokumenty, přes webovou kameru vytvořil svou fotografii, zaslal své bydliště a samozřejmě číslo své platební karty, přičemž si byl vědom toho, že v jeho internetovém bankovnictví operuje cizí osoba. V neposlední řadě se poškozený přihlásil do svého internetového bankovnictví a dále jen sledoval, co se v jeho bance děje. Nejenže mu podvodník nezaslal vydělané dolary na jeho účet, ba naopak, připravil ho o 220 tisíc korun. Další rána pro něho přišla v bance, když mu předali smlouvu o úvěru na jeho jméno ve výši 415 tisíc korun.

Případ šetří trutnovští kriminalisté pro podezření ze spáchání přečinu podvod, úvěrový podvod a poškození cizích práv, za což hrozí pachateli až pětiletý pobyt ve vězení.