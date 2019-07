Rodina a blízcí se ve čtvrtek v poledne naposledy rozloučí s Helenou D., matkou tří dětí, kterou právě před týdnem připravil o život po hádce kvůli rozvodovému řízení a rozdělení majetku její manžel.

Dvě dospělé dcery (18 a 22 let) a dvanáctiletý syn se musí vyrovnávat nejen s hrůznou smrtí své matky, ale i s tím, že rodina nemá přístup k penězům zavražděné ani otce. Ten je ve vazbě a hrozí mu od 10 do 18 let ve vězení.

Děti ztratily přístup k penězům

„Veškeré cennosti, které u zadržené osoby nalezneme, to znamená doklady totožnosti, případně různé platební karty, v těchto případech vracíme tomu, kdo je vydává, v případě platebních karet bance. Jak se děti mohou k financím dostat, je věcí právníků, kteří mohou řešit dispoziční práva platební karty a tak dále,“ vysvětluje policejní mluvčí Ivana Ježková.

V případě zemřelé osoby pak zákon ukládá až do vyřešení dědického řízení odstavení jejího majetku.

Rychnovská radnice se rozhodla pozůstalým dětem pomoci. „Právě z tohoto důvodu jsme při pondělním jednání odsouhlasili 20 tisíc korun na akutní výdaje ze sociálního fondu města a dětem jsme nabídli i pomoc při veškeré komunikaci s úřady. Informovali jsme je také o tom, že mohou zažádat o proplacení částky 5000 korun na pohřeb z fondu od úřadu práce,“ sdělila místostarostka Jana Drejslová.

K veřejné sbírce už byl otevřen transparentní účet vedený u České spořitelny a.s., má číslo 8296512/0800. Peníze na něj prý už přicházejí.