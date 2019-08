Tři roky vězení. Tak zní rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové nad dvaatřicetiletým Romanem Š. z Náchodska, který na sociálních sítích pod smyšlenou identitou loudil intimní fotografie a videa na nezletilých dívkách. A nepřestal s tím ani v psychiatrické léčebně, kam ho poslal soud kvůli obdobným deliktům už před rokem.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Romana Š. vzrušovaly velmi mladé dívky. Chtěl vidět jejich odhalená těla a hlavně intimní partie, zblízka. Několik let ke svému uspokojení využíval falešné profily na sociálních sítích, ze kterých oslovoval dívky od jedenácti do třinácti let a nabádal je k odhalování před webkamerou, ale spokojil se i s detailními fotografiemi. Sliboval jim dárky a peníze, někdy také vyhrožoval zveřejněním videí, pokud nebudou pokračovat. Krajský soud jej za sexuální nátlak a svádění nezletilých dívek k pohlavnímu styku odsoudil vloni na jaře k tříletému podmíněnému trestu a nařídil mu sexuologickou léčbu.