„Speciální skupina celní správy v pátek 5. června zadržela ženu v příhraničí s Polskem v obci Malá Čermná na Náchodsku,“ uvedla k zásahu tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová.

Pervitin, marihuana i zbraň s náboji

Při prohlídce vozidla našli celníci a policisté 1798 kusů léčiva Cirrus s obsahem pseudoefedrinu, jenž je zneužíván k výrobě pervitinu. Po zadržení ženy provedli muži zákona domovní prohlídku, v jejímž rámci zajistili varnu na výrobu metamfetaminu, vyrobený metamfetamin, prekurzory k jeho výrobě a pomocné chemické látky.

„Kromě toho služební fena celníků Bonny označila také několik skříní a zásuvek v ložnici či krabici od bot na půdě, které ukrývaly marihuanu, střelnou zbraň a více než 400 nábojů,“ doplnila Jitka Fajstavrová.

Zatímco v České republice probíhalo zatýkání, v Polsku byl současně zadržen a dále trestně stíhán dodavatel léčiv.

„Kriminalisté ženě také prokázali, že od roku 2015 poskytovala pervitin různým osobám, a že řídila vozidlo v době, ačkoliv měla udělen zákaz řízení všech motorových vozidel,“ doplnila k případu tisková mluvčí KŘP Královéhradeckého kraje Iva Kormošová.

Pro léky na výrobu drog jezdila týdně

Z vyšetřování vyplynulo, že obviněná žena je sama uživatelkou návykových látek, nemá žádné stálé zaměstnání a jejím jediným zdrojem příjmu je obchodování s pervitinem. „Pro léky, z nichž sama pervitin vyráběla, v posledních třech měsících jezdila každý týden,“ prozradila Iva Kormošová.

Jelikož měl vyšetřovatel důvodnou obavu, že žena by mohla pokračovat v trestné činnosti, podal podnět na vzetí do vazby. Soudce návrhu státního zástupce vyhověl a ženu do vazby poslal. Náchodští kriminalisté obvinili 42letou ženu hned ze čtyř trestných činů najednou - nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, nedovolené ozbrojování a maření výkonu úředního rozhodnutí. Pokud se prokáže její vina, může být odsouzena až na 10 let odnětí svobody.

Jiří Řezník