Obžalovaná Brigita M. podle soudu svůj čin minimálně týden plánovala. Původně si chtěla dceru nechat, později uvažovala o tom, že ji odloží do babyboxu. Nakonec se však bohužel rozhodla jinak. V odpoledních hodinách dne 3. června loňského roku dceru v bytě, který sdílela se svou matkou, porodila.

Dceru následně uchopila za dolní končetiny a udeřila s ní o podlahu WC pokrytou dlažbou. Vzhledem k tomu, že dítě i nadále jevilo známky života, rozhodla se ho žena utopit v plastové vaničce. Bezvládné tělíčko poté uložila do tašky a nechala ho ve skříni. Své matce po jejím příchodu domů řekla, že dceru už porodila mrtvou.

Nepochopitelná byla podle mínění soudu právě i reakce starší ze dvou žen. Ta sama porodila sedm dětí, v tomto případě se přitom až další den radila v práci se svou kolegyní o tom, co má dělat. Teprve potom zavolala lékaře.

Devatenáctileté Brigitě M. hrozilo u soudu za vraždu 15 až 20 let vězení, případně i trest výjimečný. Státní zástupkyně však vzhledem k polehčujícím okolnostem nakonec navrhla trest v rozmezí 16 až 17 let. Tomu soud nakonec také vyhověl a ženu poslal za vraždu na 16 let do věznice s ostrahou.

Podle soudce šlo o usmrcení dítěte zvlášť trýznivým způsobem. „Dospěli jsme k závěru, že s ohledem na plánovanost jednání není možné jít pod základní sazbu," odůvodnil výši trestu soudce Luboš Sovák. Zároveň však zmínil i polehčující okolnosti, díky kterým se soud rozhodl udělit trest pouze mírně nad dolní hranici sazby. Na rozdíl od návrhu státní zástupkyně také zvolil věznici s ostrahou, nikoliv se zvýšenou ostrahu. Důvodem byl podle Sováka znalecký posudek, který říká, že u dívky je možná převýchova.

Mladé ženě pomohly i další okolnosti. Ke svému činu se už v přípravném řízení přiznala policistům. U soudu sice odmítla vypovídat, odkázala se ale právě na svá dřívější slova, která podle znalců odpovídají tomu, jak se skutek opravdu stal. K fatálnímu činu se prý rozhodla kvůli své matce poté, co u ní viděla, že ji s dcerou nechce pomáhat.

Soudce zmínil i další polehčující okolnosti. Dívka do doby vraždy vedla řádný život, skutek spáchala ve věku blízkém mladistvým a chyběl ji dostatek životních zkušeností. Podle psychologického posudku má žena také značně snížený intelekt.

Státní zástupkyně i obhájce si po vynesení rozsudku ponechali lhůtu pro odvolání. Rozsudek tak zatím není pravomocný. Čin obžalované nerozporoval u soudu ani její obhájce. Zdůraznil ovšem roli matky Brigity M. v celém příběhu. Kdyby prý nebyla její reakce na těhotenství dcery taková, jaká byla, k činu by nikdy nedošlo.