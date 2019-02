V říjnu a listopadu vnikl nejdříve do jedné rekreační chaty, pak do venkovního přístřešku na soukromém pozemku a následně i do sklepa. „Odcizil jízdní kolo, alkohol, led žárovky a větší množství elektronářadí. Škoda se vyšplhala na částku téměř 15 tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí Lukáš Vincenc.



Muž se pod tíhou důkazů ke krádežím přiznal. „Většinu věcí prodal, aby měl na živobytí,“ upřesnil policejní mluvčí.



Mladík už jednou za krádeže potrestaný byl, nyní ale navíc porušil soudem uloženou podmínku beztrestnosti. Naposledy opustil brány věznice v červnu 2016.



Policejní komisař už proti němu zahájil trestní stíhání a sdělil mu obvinění ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody. „Stíhán je na svobodě a v případě odsouzení mu hrozí až tříletý pobyt ve vězení,“ dodal policejní mluvčí.