Hlídka cizineckých policistů v úterý odpoledne zastavila čtyřiatřicetiletého Moldavana přímo v centru Liberce. Na žádost o doklad totožnosti však muž předložil litevský cestovní pas. Jak se ukázalo, třicátník nemá v Čechách co dělat již pěknou řádku let.



Ze začátku muž však doufal, že policisté nepřijdou na jeho podvod se zfalšovaným dokladem.



„Naši muži nejprve dokument ověřili Schengenským informačním systémem, který jim okamžitě prozradil, že je doklad veden jako ztracený. Muže si tak policisté ihned odvezli na stanici kvůli prokázání jeho totožnosti,“ uvedla Eva Jaklová, tisková mluvčí Cizinecké policie České republiky.



Podle ní strážci zákona později zjistili, že muž pobýval v České republice ilegálně na cizí pas a doufal, že jeho podvod nebude odhalen. Dokázal na našem území žít téměř pět let, až do pondělí, kdy vyšla pravda najevo.



Specialista odhalil podvod s fotkou



Specialista na vyhodnocování padělaných dokladů si na stanici všiml několika nesrovnalostí v cestovním pasu okolo fotografie. Dalším průzkumem pomocí speciálních srovnávacích přístrojů odhalil, že fotografii v dokladu někdo vyměnil.



Cizinec již cítil, že se řítí do slepé uličky, a tak se nakonec policistům přiznal, že si pas koupil od nějakého neznámého člověka na ulici za pět tisíc korun. Později cizinec dokonce i řekl, jak se doopravdy jmenuje.



Podle informačního systému měl cizinec navíc zakázaný pobyt na území České republiky. Bude se tedy zodpovídat nejen z trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny, ale také z maření výkonu úředního rozhodnutí.



Nedávno se cizinečtí policisté setkali taktéž s Moldavanem, ten se ale pro změnu chtěl prokázat rumunským padělaným pasem a řidičským průkazem.

Lest mu však nevyšla, hlídka policistů totiž s sebou náhodou měla i specialistu na rozeznávání padělaných dokladů.



Na stanici se tehdy také ukázalo, že muže z naší republiky před nedávnem vyhostil soud.