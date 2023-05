/NOVÉ INFO/ Na autobusovém nádraží ve Vrchlabí tekla v pátek večer krev. Rvačka dvou mužů skončila vážným zraněním a příletem vrtulníku. Útočník, který je známým recidivistou, skončil v policejní cele.

Pro zraněného muže přiletěl vrtulník | Foto: FB

Útočník nožem v ruce napadl v pátek okolo 20. hodiny na autobusovém nádraží ve Vrchlabí muže. Ten utrpěl bodná zranění. S informací přišla jako první CNN Prima News. Policie případ potvrdila. "Došlo k napadení mezi dvěma muži. U pětatřicetiletého muže, který druhého sedmatřicetiletého napadl nožem, jsme zjistili 1,7 promile alkoholu v dechu. Zraněného muže transportovali záchranáři ve vážném stavu letecky do nemocnice," sdělila policejní mluvčí Iva Kormošová. Zraněný muž ztratil při útoku větší množství krve. Utrpěl podle záchranářů bodné zranění v oblasti krku a šlo mu o život. "Viděl jsem první útok před pobodáním, když útočník zbil bezdomovce," řekl Deníku svědek incidentu, který si kvůli bezpečnosti přeje zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno však zná.

Policisté útočníka s nožem zadrželi hned po činu. "Zadržený muž je v policejní cele. Právní kvalifikace případu zatím nebyla stanovena," dodala Kormošová.

Podle lidí z Vrchlabí se jedná o v minulosti již trestaného muže. Oba muži se podle svědků často pohybovali mezi bezdomovci.

Policisté muže po vystřízlivění obvinili ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví, výtržnictví, ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování. Za to mu hrozí trest odnětí svobody na 5 až 12 let. "Z evidence rejstříku trestů jsme navíc zjistili, že muž má celkem 14 záznamů, přičemž naposledy byl z vězení propuštěn na konci dubna roku 2021, kde si odpykával 1,5 letý trest za výtržnictví," podotkla Kormošová. Policie nevyloučila, že by muž v trestné činnosti mohl pokračovat nebo by hrozilo, že by utekl, proto policie podá podnět na vzetí do vazby.