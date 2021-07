Ve středu zahájil komisař z Oddělení obecné kriminality Územního odboru v Semilech trestní stíhání 33letého muže, který je obviněný z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

TOXI tým zasahoval na Semilsku. | Foto: Policie ČR

"Obviněný v letech 2014 a 2015 prodal o osm let mladšímu muži drogu pervitin, a to nejméně 25 g za celkovou částku 25 000 korun. Dále v blíže nezjištěném období vypěstoval kultivary rostlin konopí, které následně zpracoval sušením do uživatelné formy v podobě sušiny hašiše a takzvaných fénixových slz," řekla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.