Východní Čechy - „Řidič má být veselý,” říkají často lidé nad zlatavým mokem v barech či hospůdkách. Toto tvrzení si zřejmě berou za své i řidiči, kteří se „posilňují” drogami.

Ilustračná foto | Foto: Policie ČR

Ti ale oproti hospodským „rejsnilům,” kteří většinou vědí, že řídit nesmějí, za volant přeci jenom usednou. Z policejních statistik tak vyplývá, že tito „veselí” lidé stále častěji uvíznou v policejních sítích.

Oproti loňskému roku zatím zadrželi východočeští policisté o více než sto procent lidí, kteří si před jízdou zapálili cigaretu marihuany, užili pervitin nebo jinou drogu. Na silnicích Královéhradeckého kraje „načapali” v loňském roce pětašedesát lidí pod vlivem drog. „Za volant s návykovou látkou v těle usedají převážně mladší lidé ve věku od 20 do 35 let. Tito řidiči by si měli uvědomit, že hazardují nejen se svým životem, ale i s životem ostatních účastníků silničního provozu,” sdělila tisková mluvčí hradeckých policistů Anna Pešavová s tím, že jen na Hradecku zatím policisté přistihli 39 řidičů pod vlivem návykové látky. „Je to o 24 lidí více než za celý loňský rok” dodala mluvčí.

Dosud poslední dva řidiče, kteří před jízdou kouřili marihuanu, přistihli policisté na konci října.Jednoho zastavili v Hradecké ulici v centru krajského města. „Šestadvacetiletý řidič z Chrudimska měl v pořádku doklady, prošel i dechovou zkouškou. Policistům se i přesto zdálo, že není něco v pořádku. Z jeho vozidla a oblečení byl totiž cítit zápach po marihuaně. Navíc měl mladík zpomalené reakce a zarudlé oči,” řekla Pešavová. Policisté proto provedli i drogový test s pozitivním nálezem na cannabis. K tomu se muž nakonec přiznal a strážci zákona mu ihned zadrželi řidičský průkaz.

Ještě téhož dne přišel o řidičák jedenadvacetiletý mladík, kterého stopla hlídka ve Vysoké nad Labem. I on si před jízdou dal jednoho jointa.

Policisté oba muže podezřívají ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu. Ve správním řízení za nejpřísněji postižitelný přestupek hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení na dobu od jednoho do dvou let.

Petr Vaňous